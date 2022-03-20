  • Willian Arão afirma que Flamengo busca tetra inédito do Campeonato Carioca: 'Nós vamos fazer história'
Willian Arão afirma que Flamengo busca tetra inédito do Campeonato Carioca: 'Nós vamos fazer história'

LanceNet

20 mar 2022 às 18:26

O Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 e se classificou para a final do Campeonato Carioca. O único gol da partida foi marcado pelo Willian Arão, que se aproveitou de uma falha da defesa do lateral Edimar, e apareceu como elemento supresa dentro da área para empurrar a bola pro fundo da rede.Arão celebra gol marcado contra o Vasco (Gilvan de Souza/Flamengo)
Na saída do campo, o meia Rubro-Negro afirmou em entrevista que o time está focado em vencer o estadual e que o objetivo do elenco é conquista o tetracampeonato inédito e fazer história. - Fluminense e Botafogo são e o Flamengo nunca conquistou. Nós vamos fazer história, então isso tem uma importância muito grande. Obviamente, é um objetivo. Estamos empenhados nisso. Vamos comemorar a vitória e nos preparar para a final - declarou Arão.Agora o Flamengo espera o vencedor de Fluminense e Botafogo para saber quem será seu adversário nas finais do Carioca.

