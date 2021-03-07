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futebol

Weverton tem chance de fechar temporada sem levar gol em 50% dos jogos do Palmeiras

Goleiro é o quem mais entrou em campo pelo Verdão no ano. Caso passe ileso, clube será campeão da Copa do Brasil
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Publicado em 07 de Março de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 08:30
Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
A segurança defensiva do Palmeiras passa muito por Weverton. No último jogo da temporada, o clube pode terminar com o título da Copa do Brasil e, como venceu em Porto Alegre por 1 a 0, se o goleiro não sofrer gol neste domingo (7), no Allianz Parque às 18h (horário de Brasília) o troféu da competição nacional voltará para o Alviverde.
>> Quais são os 40 clubes com os elencos mais valiosos do Brasil? Veja o ranking
O ano de 2020/21 mostra que a chance do arqueiro deixar o campo ileso é grande. Com 69 jogos na temporada, ele é o que mais entrou em campo – ao lado de Willian – e não levou gol em 34 oportunidades. A marca é recorde no século 21.Weverton fechará a maratona com 70 compromissos pelo Palmeiras e, caso não leve gol, atingirá 50% das partidas disputadas sem ser vazado. Ele tem 158 aparições pelo clube e em 81 delas deixou o campo imune. Neste século, somente Marcos (107 vezes) e Fernando Prass (101) têm números superiores quando a questão é não sofrer tentos.
O titular do gol ostenta a terceira melhor média da história do clube no quesito, com 0,64. Ele só fica atrás dos paraguaios Benítez, com 0,54 (13 gols sofridos em 24 jogos em 1978), e Gato Fernández, com 0,62 (22 gols em 35 jogos em 1994). O Palmeiras considera somente goleiros com dez ou mais jogos pelo clube em 106 anos de história.Em pouco mais de três anos, Weverton ganhou os títulos Brasileiro (2018), Paulista (2020) e Libertadores (2020). Neste domingo ele pode incluir mais um troféu na galeria e, para isso, precisa fazer o que mais sabe: não sofrer gol contra o Grêmio, no jogo de volta da final da Copa do Brasil, no Allianz.

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