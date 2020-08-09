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futebol

Weverton e Felipe Melo fazem discurso emocionado antes do título

Imagens divulgadas pela TV Palmeiras mostram líderes do elenco motivando os jogadores momentos antes da partida em que o Alviverde sagrou-se campeão paulista de 2020...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 16:04

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 16:04

Crédito: Weverton comemora o título paulista de 2020 (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O goleiro Weverton e o zagueiro Felipe Melo foram os responsáveis por motivar o elenco do Palmeiras momentos antes da partida final contra o Corinthians, no Allianz Parque.
Dois líderes do grupo campeão paulista de 2020, eles pediram a palavra no vestiário e fizeram discurso inflamado. O camisa 1 chegou a falar em "dia mais importante da vida".
Já Felipe Melo lembrou da decisão de dois anos antes, quando o Palmeiras havia perdido para o mesmo rival, nos pênaltis:
- Nós estamos engasgados com esse time que nos roubou tem dois anos e hoje temos a oportunidade para mostrarmos que somos Palmeiras, que nós somos grandes e que podemos colocar a nossa cara aqui (apontando para a parede com as imagens de ídolos)".

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