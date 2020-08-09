Weverton e Felipe Melo fazem discurso emocionado antes do título

Crédito: Weverton comemora o título paulista de 2020 (Cesar Greco/Agência Palmeiras

O goleiro Weverton e o zagueiro Felipe Melo foram os responsáveis por motivar o elenco do Palmeiras momentos antes da partida final contra o Corinthians, no Allianz Parque.

Dois líderes do grupo campeão paulista de 2020, eles pediram a palavra no vestiário e fizeram discurso inflamado. O camisa 1 chegou a falar em "dia mais importante da vida".

Já Felipe Melo lembrou da decisão de dois anos antes, quando o Palmeiras havia perdido para o mesmo rival, nos pênaltis: