Weverton e Felipe Melo fazem discurso emocionado antes do título

O goleiro Weverton e o zagueiro Felipe Melo foram os responsáveis por motivar o elenco do Palmeiras momentos antes da partida final contra o Corinthians, no Allianz Parque.
Dois líderes do grupo campeão paulista de 2020, eles pediram a palavra no vestiário e fizeram discurso inflamado. O camisa 1 chegou a falar em "dia mais importante da vida".
Já Felipe Melo lembrou da decisão de dois anos antes, quando o Palmeiras havia perdido para o mesmo rival, nos pênaltis:
- Nós estamos engasgados com esse time que nos roubou tem dois anos e hoje temos a oportunidade para mostrarmos que somos Palmeiras, que nós somos grandes e que podemos colocar a nossa cara aqui (apontando para a parede com as imagens de ídolos)".