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futebol

Wesley sofre lesão no joelho e desfalca o Palmeiras por até quatro meses

Um dos principais nomes do ataque alviverde, o camisa 47 pode ficar de fora do restante da temporada, que se encerra em fevereiro de 2021
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LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 15:34

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 15:34

Crédito: Richard Callis/Fotoarena/Lancepress!
O Palmeiras recebeu uma péssima notícia nesta sexta-feira (6), após o clube garantir vaga para as quartas de final da Copa do Brasil 2020. O atacante Wesley, um dos principais nomes do ataque alviverde no ano, lesionou o joelho esquerdo e deve ficar de fora por até quatro meses.
Wesley foi tentar alcançar uma bola ainda no início de jogo contra o Red Bull Bragantino, após cruzamento de Gabriel Menino, mas prendeu a perna esquerda no gramado do Allianz Parque. O jogador até tentou continuar no jogo, mas logo pediu substituição.
Nesta sexta-feira, o jogador de 21 anos realizou exames, que comprovaram uma lesão de menisco no joelho esquerdo. A previsão é de que o camisa 47 fique longe dos gramados por até quatro meses, perdendo, assim, todo o restante da temporada, que acaba em fevereiro de 2021.Wesley é formado nas categorias de base do Palmeiras, e após uma boa passagem pelo Vitória, retornou ao Verdão, onde vem se destacando desde a pré-temporada, na Florida Cup.
Com 23 jogos com a camisa alviverde, Wesley tem quatro gols e é o vice-líder de assistências do clube no ano, com seis passes para gol. Ele também é quem mais dribla dentro do elenco.
Gabriel Veron deve ser o substituto de Wesley neste domingo, quando o Palmeiras enfrenta o Vasco, às 17h em São Januário, em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão.

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