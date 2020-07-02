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futebol

Wesley Dias assina com o Ermis FC e espera grande ano no clube do Chipre

Volante brasileiro tem passagens por Vitória e Paraná
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Publicado em 02 de Julho de 2020 às 15:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2020 às 15:49
Crédito: Divulgação / ABC
Após defender o ABC no primeiro semestre deste ano, o volante Wesley Dias, ex-Estoril, acertou sua ida para o Ermis FC, do Chipre, para esta temporada. Feliz com a oportunidade de estar de volta ao futebol europeu, o jogador, ex-Vitória e Paraná, falou sobre a importância deste acerto para ele.
- Estou muito feliz por ter acertado no Ermis FC. Vou trabalhar muito para construir uma história de muitas conquistas no clube e no futebol do país. Estou muito motivado para esse novo projeto e espero que ele seja especial para mim e para o clube. Vou lutar para conquistar meus objetivos nos próximos meses - disse.
Ainda de acordo com o jogador, a adaptação não será problema.
- Vou chegar focado e muito motivado em fazer um grande trabalho. Tenho certeza que a adaptação não será um problema. Vou me dedicar ao máximo para alcançar minhas metas e fazer a minha história no clube.

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