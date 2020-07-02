Wesley Dias assina com o Ermis FC e espera grande ano no clube do Chipre

Crédito: Divulgação / ABC

Após defender o ABC no primeiro semestre deste ano, o volante Wesley Dias, ex-Estoril, acertou sua ida para o Ermis FC, do Chipre, para esta temporada. Feliz com a oportunidade de estar de volta ao futebol europeu, o jogador, ex-Vitória e Paraná, falou sobre a importância deste acerto para ele.

- Estou muito feliz por ter acertado no Ermis FC. Vou trabalhar muito para construir uma história de muitas conquistas no clube e no futebol do país. Estou muito motivado para esse novo projeto e espero que ele seja especial para mim e para o clube. Vou lutar para conquistar meus objetivos nos próximos meses - disse.

Ainda de acordo com o jogador, a adaptação não será problema.