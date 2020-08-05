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Wellington Silva renova até junho de 2021, sai no BID e fica disponível no Fluminense

Jogador poderá ser opção para o técnico Odair Hellmann na estreia do Campeonato Brasileiro no próximo domingo, contra o Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 15:41

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 15:41

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O atacante Wellington Silva está de contrato renovado com o Fluminense. Apesar da indefinição dos últimos dias, o novo vínculo do jogador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira e é válido até junho de 2021. Ele terá a opção de extensão por mais um ano. Por isso, o jogador está liberado para a estreia do Campeonato Brasileiro no domingo.
O Tricolor já estava acertado com o estafe do atleta e aguardava o fim do vínculo anterior, encerrado em 31 de julho. Faltavam apenas os últimos detalhes burocráticos para que ele estivesse liberado para o confronto contra o Grêmio, no domingo, às 19h.
Mesmo sem contrato, Wellington Silva entrou e foi bem no empate por 1 a 1 com o Botafogo no último sábado, em amistoso. Formado em Xerém, o atacante voltou ao Fluminense no início deste ano. Desde então, ele já tinha deixado a renovação apalavrada.

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