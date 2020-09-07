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Wellington Silva completa 100 jogos com a camisa do Fluminense e 'se salva' em derrota para o São Paulo

Atacante foi participativo durante a partida e marcou o gol de honra do Tricolor carioca. Apesar do desfalque de última hora de Fred, Odair garantiu que o jogador já seria titular...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 07:00
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE
'Dois tempos distintos'. Foi assim que Odair Hellmann analisou a derrota de virada do Fluminense para o São Paulo por 3 a 1, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor carioca saiu com a vitória parcial na primeira etapa, mas levou dois gols em 8 minutos na volta do intervalo e não se encontrou mais na partida.
Com desfalques importantes no ataque, Wellington Silva ganhou a vaga no time titular do Tricolor e 'se salvou' na derrota do clube das Laranjeiras com uma boa atuação. A partida também marcou o centésimo jogo do atacante com a camisa do Fluminense em jogos oficiais.
O técnico Odair Hellmann escolheu Wellington Silva para iniciar o jogo, ao lado de Michel Araújo e Marcos Paulo no ataque, e acertou. Aberto na ponta esquerda, o atacante foi a melhor arma do Fluminense durante a partida, puxando contra-ataques explorando sua velocidade.
Além de marcar o único gol da equipe carioca, o jogador participou também das construções de jogadas do Tricolor Carioca, acertando 75% dos passes na partida (12/16).
As duas melhores chances do Fluminense, ambas na primeira etapa, saíram dos pés de Wellington Silva. No começo da partida, o atacante fez jogada individual na ponta e achou Nenê fazendo a ultrapassagem. O meia obrigou Thiago Volpi a fazer duas boas defesas. Logo depois, Wellington aproveitou a falha do lateral Igor Vinícius, do São Paulo, e marcou um belo gol com um chute forte de fora da área.
Com a ausência de Evanilson, suspenso com três cartões amarelos, muitos esperavam que Fred fosse o titular do Fluminense na partida do último domingo. Porém, o atacante foi afastado pelo departamento médico do clube após sua esposa testar positivamente para o novo coronavírus.
Entretanto, a escolha de Odair por Wellington Silva não foi de última hora ou por falta de peças. Apesar de desfalcado no ataque, o treinador garantiu que iniciar a partida com Wellington Silva fazia parte de sua estratégia e que Fred seria uma opção no banco para o decorrer do jogo.
– A ideia era já começar com esse time. Já tínhamos trabalhado a equipe e tomado as decisões. Infelizmente perdemos o Fred que era mais uma opção para o grupo, um jogador importante. Mas a ideia inicial era essa - disse Odair Hellmann.

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