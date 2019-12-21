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Só a zoeira

Web não perdoa e tira sarro do Fla após derrota. Veja os memes

Logo após o fim da partida, memes começaram a aparecer nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2019 às 20:15

Publicado em 21 de Dezembro de 2019 às 20:15

Torcedores acompanham final do mundial interclubes entre Flamengo e Liverpool na Praia do Canto Crédito: Vitor Jubini
A derrota para do Flamengo para o Liverpool na final do Mundial de Clubes rendeu vários memes nas redes sociais.Os internautas não perdoaram o time carioca que perdeu por 1 a 0, com gol do brasileiro Roberto Firmino.
Meme zoa o técnico Jorge Jesus Crédito: Reprodução internet
Flamengo ficou sem o bimundial Crédito: Reprodução internet
Firmino tricolor Crédito: Reprodução internet
Torcedores zoaram o Fla na internet Crédito: Reprodução internet

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