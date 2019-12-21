Web não perdoa e tira sarro do Fla após derrota. Veja os memes

A derrota para do Flamengo para o Liverpool na final do Mundial de Clubes rendeu vários memes nas redes sociais.Os internautas não perdoaram o time carioca que perdeu por 1 a 0, com gol do brasileiro Roberto Firmino.
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