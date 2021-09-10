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futebol

Walber é regularizado no BID da CBF e pode estrear pelo Vasco na Série B

Zagueiro recém-contratado por empréstimo tem treinado com o grupo no CT Moacyr Barbosa e poderá fazer sua estreia diante do CRB, pela 24ª rodada, dia 16, no Rei Pelé...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 20:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2021 às 20:31
Crédito: Divulgação / Cuiabá
Contratado ainda na era-Lisca, o zagueiro Walber apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta sexta-feira. Com isso, o defensor poderá fazer a sua estreia com a camisa do Vasco diante do CRB, dia 16, às 19h, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. O jogador segue treinando com o elenco vascaíno no CT Moacyr Barbosa. Walber chegou ao clube nesta semana, mas ainda não foi apresentado à torcida. O nome do atleta agradava Lisca desde a época em que o treinador esteve à frente do América-MG, quando ele defendeu o Guarani e teve regularidade no time de Campinas na temporada passada. Ele assinou por empréstimo até o fim da temporada e foi liberado pelo Cuiabá - ele pertence ao Athletico-PR.
+ Modelo de jogo característico de Fernando Diniz é um 'All-in' do Vasco pelo retorno à Série A do Brasileirão
Por outro lado, o atacante equatoriano Jhon Sánchez ainda não teve seu nome no BID. O Vasco tenta agilizar o processo para o jogador também estar apto diante da equipe alagoana, na próxima quinta-feira. O jogo também marcará a estreia do novo comandante Fernando Diniz, que chega ao Rio de Janeiro neste sábado, e já comanda o treinamento no domingo.
O equatoriano foi apresentado na última quinta e demonstrou conhecer um pouco a história da equipe de São Januário. O atleta citou a luta do clube contra o racismo e exaltou a tradição. Ele também revelou que conversou com o zagueiro Frickson Erazo, que teve uma passagem pelo Vasco e relembrou outros conterrâneos que aturaram com a Cruz de Malta no peito como Carlos Tenório e Quiñonez.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Com 32 pontos, o Vasco segue derrapando na tabela desde o início da série B e ainda não conseguiu entrar no G4. A diferença atualmente é de seis pontos, porém pode aumentar, já que alguns clubes tem um jogo a menos que o Gigante da Colina. É preciso lembrar que o time já entrou em campo pela 23ª rodada, que será finalizada no restante da semana.Walber no regularizado no Vasco - BID da CBF (Reprodução/BID-CBF)

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