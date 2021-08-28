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Wagner Leonardo elogia Flamengo, mas quer Santos "forte" na Vila

Zagueiro espera que o Peixe tenha um bom rendimento como mandante neste sábado...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 09:50

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 09:50
Crédito: Ivan Storti/ SantosFC
O Santos encerrou na tarde desta sexta-feira (27) a preparação para o duelo contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. No CT Rei Pelé, o técnico Fernando Diniz comandou a última atividade do Peixe antes do embate com a equipe do Rio de Janeiro neste sábado (28), às 19h, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do torneio nacional.E o rival do Alvinegro Praiano vive grande fase na temporada. Sem perder há cinco jogos, o Flamengo também vem de uma goleada por 4 a 0 sobre o Grêmio na última quarta-feira (25), no Sul, pela Copa do Brasil. Apesar do momento bom dos cariocas, o zagueiro Wagner acredita que o Santos FC precisa mostrar fazer valer o mando de campo.
- Com certeza temos que mostrar a força da Vila. A gente sabe que o Flamengo tem uma boa equipe e um bom elenco. Mas estaremos jogando dentro de casa e também temos nossos objetivos no Brasileiro, então vamos entrar como se fosse uma final de campeonato e mostrar o nosso trabalho - afirmou.O Peixe, por sua vez, vai em busca de um triunfo após quatro jogos e de uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Caso vença o Flamengo na Vila Belmiro, os comandados de Fernando Diniz podem voltar ao G6 da competição nacional.
- A gente sabe que a vitória nos dá confiança para continuar trabalhando no dia a dia. Nós treinamos e trabalhamos muito para entrar em campo, mas alguns detalhes e erros fizeram com que a gente tropeçasse nos últimos compromissos. E, para melhorar e minimizar ao máximo essas situações, nada melhor que o trabalho e a repetição nos treinos. Então vamos seguir assim para buscar essa recuperação e conseguir a vitória amanhã - concluiu Wagner.

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