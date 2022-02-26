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futebol

Vuaden, árbitro do Gre-Nal, confirma adiamento do clássico: 'Não aceitamos esse tipo de conduta'

Ônibus do Grêmio foi apedrejado na chegada ao Beira-Rio...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 19:31

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2022 às 19:31
Neste sábado (26), o ônibus do Grêmio foi atingido por pedras por torcedores rivais. O meio-campista Villasanti acabou sendo atingido e levado para o hospital. O árbitro da partida confirmou o adiamento do duelo, que aconteceria às 19h, para às 21h (horário de Brasília). - O início da partida está adiado para as 21h em função do fato grave que aconteceu. Não aceitamos esse tipo de conduta e estamos sendo solidários pelo bem do futebol. É óbvio que ambas as direções vão fazer manifestações neste sentido - afirmou Vuaden.
O Grêmio já comunicou que não vai entrar em campo e agora está sendo aguardada a decisão sobre o acontecimento da partida.
Crédito: CesarGreco/Palmeiras

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