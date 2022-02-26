Vuaden, árbitro do Gre-Nal, confirma adiamento do clássico: 'Não aceitamos esse tipo de conduta'

Neste sábado (26), o ônibus do Grêmio foi atingido por pedras por torcedores rivais. O meio-campista Villasanti acabou sendo atingido e levado para o hospital. O árbitro da partida confirmou o adiamento do duelo, que aconteceria às 19h, para às 21h (horário de Brasília). - O início da partida está adiado para as 21h em função do fato grave que aconteceu. Não aceitamos esse tipo de conduta e estamos sendo solidários pelo bem do futebol. É óbvio que ambas as direções vão fazer manifestações neste sentido - afirmou Vuaden.