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'Vou te apoiar até o final': mosaico do Flamengo gera polêmica com torcida do Botafogo nas redes sociais

Alguns torcedores alvinegros, em tom de provocação, zoaram e indicaram um possível plágio na frase escolhida para o mosaico rubro-negro...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 17:30

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 17:30

Crédito: Divulgação / Twitter Flamengo
Reta final de Campeonato Brasileiro é sinônimo de reações afloradas e rivalidade acirrada por parte dos torcedores. Nesta sexta-feira, o Flamengo divulgou um mosaico rubro-negro no Maracanã para apoiar os jogadores no decisivo jogo deste domingo, contra o Corinthians, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, a frase em destaque, "Vou te apoiar até o final", tem causado controvérsia nas redes sociais. Isso porque, torcedores do Botafogo, em tom de provocação, zoaram e indicaram um possível plágio na música, já que a frase se faz presente na popular canção alvinegra "Não Se Compara". Veja o trecho abaixo:
- Vamo, vamo, vamo, BotafogoClube que é mais tradicionalQuero te ver campeão de novoVou te apoiar ate o final.
Muitos torcedores do Botafogo passaram citar tal trecho. Mas os rubro-negros têm rebatido ao mostrar que na música "Acima De Tudo Rubro-Negro" há a mesma frase. Veja o trecho na música do Fla:
- Acima de tudo, rubro-negroAmor maior, não tem igualEu juro que no pior momentoVou te apoiar até o final.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
O debate, portanto, convergiu para saber qual música nasceu primeiro nas arquibancadas. E assim a polêmica foi formada, gerando um dos assuntos mais comentados e pesquisados do dia na internet.
Confira alguns comentários da torcida de ambos os clubes no Twitter:

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