Votação: leitores do LANCE! escalam 'onze ideal' de São Paulo e Santos

Crédito: Marinho e Luciano entraram no 'onze ideal' (Fotos: Divulgação/Santos e Rubens Chiri / saopaulofc.net

Na última sexta-feira (18), o LANCE! realizou uma votação entre os leitores do site para eleger o time ideal composto pelos jogadores do São Paulo e do Santos, que se enfrentam neste domingo (20), pela quinta rodada do Brasileirão. No resultado da enquete, o Tricolor levou a melhor, mas o Peixe conseguiu colocar bons representantes no 'onze ideal'.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Para a votação, foram levados em conta os atuais desfalques das equipes, colocando em disputa apenas os jogadores elegíveis. Assim, os dois times foram escalados num 4-3-3, para haver uma comparação mais direta.

Nos resultados dos votos, supremacia do Tricolor. O time do Morumbi teve oito eleitos para o 'onze ideal', enquanto o Santos colocou três jogadores na lista.

O time montado pelos internautas ficou da seguinte maneira: Goleiro: Tiago Volpi (São Paulo) - 58% dos votos;Lateral direito: Igor Vinicius (São Paulo) - 63% dos votos;Zagueiro: Bruno Alves (São Paulo) - 68% dos votos;Zagueiro: Luan Peres (Santos) - 70% dos votos;Lateral esquerdo: Reinaldo (São Paulo) - 74% dos votos;Volante: Liziero (São Paulo) - 55% dos votos;Meia: Gabriel Sara (São Paulo) - 58% dos votos;Meia: Igor Gomes (São Paulo) - 62% dos votos;Ponta direita: Marinho (Santos) - 71% dos votos;Ponta esquerda: Luciano (São Paulo) - 62% dos votos;Centroavante: Kaio Jorge (Santos) - 54% dos votos.Diversos Duelos são publicados diariamente pelo LANCE! e você pode votar clicando aqui e escolhendo as enquetes com as quais deseja interagir.