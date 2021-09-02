Vontade de Rafael pesa, e Botafogo quer contar com o lateral já para a Série B

Crédito: Divulgação/Lyon

Um dos principais motivos para a negociação entre Botafogo e Rafael estar caminhando para um final feliz é... o próprio Rafael. A vontade do lateral-direito em defender o clube de coração, que ele já assumiu em outras oportunidades, tem sido um diferencial para o negócio estar evoluindo.

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Isto porque o jogador de 31 anos, livre no mercado desde o mês passado quando deixou o Basaksehir-TUR, recebeu sondagens e até mesmo propostas concretas de clubes que estão na Série A do Brasileirão. A vontade do atleta, porém, é vestir preto e branco e iniciar o plano de defender o clube que torce.

As conversas entre as partes evoluíram nos últimos dias e, caso tudo continue nesse mesmo ritmo, Rafael é esperado no Rio de Janeiro já na próxima semana para a realização de exames.No que diz respeito ao aspecto financeiro, o lateral-direito entendeu a atual realidade do clube e não criou dificuldades, colocando valores abaixo do que um jogador com passagens por Manchester United-ING e Lyon-FRA geralmente poderia pedir. O desejo de jogar pelo Botafogo realmente se colocou à frente.

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Com tudo evoluindo de forma tão rápida, a diretoria do Botafogo que contar com Rafael já para a disputa da Série B do Brasileirão. A lateral-direita não era uma posição que o clube procurava, mas os dirigentes entenderam que essa foi uma oportunidade de mercado praticamente irrecusável.