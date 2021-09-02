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futebol

Vontade de Rafael pesa, e Botafogo quer contar com o lateral já para a Série B

Alvinegro, mesmo com problemas financeiros, conta com entendimento e boa relação com o lateral e espera fechar contrato antes do fim das inscrições para o Brasileirão...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 07:00
Crédito: Divulgação/Lyon
Um dos principais motivos para a negociação entre Botafogo e Rafael estar caminhando para um final feliz é... o próprio Rafael. A vontade do lateral-direito em defender o clube de coração, que ele já assumiu em outras oportunidades, tem sido um diferencial para o negócio estar evoluindo.
+ Pupilo de Sir Alex Ferguson, torcedor de berço e recusa ao Flamengo: quem é Rafael, alvo do Botafogo
Isto porque o jogador de 31 anos, livre no mercado desde o mês passado quando deixou o Basaksehir-TUR, recebeu sondagens e até mesmo propostas concretas de clubes que estão na Série A do Brasileirão. A vontade do atleta, porém, é vestir preto e branco e iniciar o plano de defender o clube que torce.
As conversas entre as partes evoluíram nos últimos dias e, caso tudo continue nesse mesmo ritmo, Rafael é esperado no Rio de Janeiro já na próxima semana para a realização de exames.No que diz respeito ao aspecto financeiro, o lateral-direito entendeu a atual realidade do clube e não criou dificuldades, colocando valores abaixo do que um jogador com passagens por Manchester United-ING e Lyon-FRA geralmente poderia pedir. O desejo de jogar pelo Botafogo realmente se colocou à frente.
+ Veja a tabela da Série B
Com tudo evoluindo de forma tão rápida, a diretoria do Botafogo que contar com Rafael já para a disputa da Série B do Brasileirão. A lateral-direita não era uma posição que o clube procurava, mas os dirigentes entenderam que essa foi uma oportunidade de mercado praticamente irrecusável.
O negócio caminha para estágios avançados e, se depender da vontade de Rafael, não deve ter muito drama para ser concretizado.

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