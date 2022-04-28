Volta de quarteto é trunfo para Flamengo findar jejum e encaminhar vaga na Libertadores

> Flamengo defende invencibilidade histórica como visitante na Libertadores

Quanto ao quarteto, desde o confronto diante dos argentinos, são três jogos consecutivos sem que o Mister possa escalá-lo (contra São Paulo, Palmeiras e Athletico, todos pelo Brasileiro).

Com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol iniciando uma partida, o Fla sempre viu gol de um dos integrantes e ainda não perdeu com Paulo Sousa, que terá outra oportunidade, seja para iniciar ou no decorrer do duelo em Santiago, para entrosar os principais talentos rubro-negros na fase ofensiva do time. O retrospecto é o seguinte:

- Atlético-MG 2(8)x(7)2 Flamengo (Supercopa do Brasil)Gols: Gabigol e Bruno Henrique

- Flamengo 2x1 Vasco (10ª rodada do Carioca)Gols: Filipe Luís e Willian Arão

- Vasco 0x1 Flamengo (Ida da semifinal do Carioca)Gol: Gabigol

Os três jogos contra a Católica no San Carlos de Apoquindo, cuja capacidade é de 18 mil torcedores, terminaram com derrota para o Flamengo (veja aqui). E Arão, que estava no último revés (2017), citou as dificuldades que o Rubro-Negro irá se deparar:

- Obviamente, são dois times e momentos completamente diferentes. Dá para lembrar que é um caldeirão, muito difícil jogar lá, historicamente. Que eu me lembre, fizemos uma boa partida, mas levamos um gol de bola parada, marcado pelo Santiago Silva (1x0). O que a gente espera é mais uma partida difícil e dura de Libertadores, mas temos condições de apresentar um bom futebol lá e sair vencedor - disse o camisa 5.

> Veja a tabela da Libertadores

Caso o Flamengo vença, chegará a nove pontos, se isolará na liderança do Grupo H e, de quebra, pode repetir 2021 e encaminhar vaga nas oitavas antes mesmo de iniciar o returno:

- Mais um jogo difícil, importantíssimo, três pontos já encaminham e nos dão uma tranquilidade muito grande para a sequência da Libertadores. A gente pôde treinar, corrigir algumas coisas e esperamos apresentar um bom futebol, além de fazer os três pontos para encaminhar classificação - completou Arão.