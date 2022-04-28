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Volta de quarteto é trunfo para Flamengo findar jejum e encaminhar vaga na Libertadores

Rubro-Negro visita a Universidad Católica às 19h desta quinta-feira, no Chile...
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Publicado em 

28 abr 2022 às 06:00

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 06:00

> Flamengo defende invencibilidade histórica como visitante na Libertadores
Quanto ao quarteto, desde o confronto diante dos argentinos, são três jogos consecutivos sem que o Mister possa escalá-lo (contra São Paulo, Palmeiras e Athletico, todos pelo Brasileiro).
Com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol iniciando uma partida, o Fla sempre viu gol de um dos integrantes e ainda não perdeu com Paulo Sousa, que terá outra oportunidade, seja para iniciar ou no decorrer do duelo em Santiago, para entrosar os principais talentos rubro-negros na fase ofensiva do time. O retrospecto é o seguinte:
- Atlético-MG 2(8)x(7)2 Flamengo (Supercopa do Brasil)Gols: Gabigol e Bruno Henrique
- Flamengo 2x1 Vasco (10ª rodada do Carioca)Gols: Filipe Luís e Willian Arão
- Vasco 0x1 Flamengo (Ida da semifinal do Carioca)Gol: Gabigol
Os três jogos contra a Católica no San Carlos de Apoquindo, cuja capacidade é de 18 mil torcedores, terminaram com derrota para o Flamengo (veja aqui). E Arão, que estava no último revés (2017), citou as dificuldades que o Rubro-Negro irá se deparar:
- Obviamente, são dois times e momentos completamente diferentes. Dá para lembrar que é um caldeirão, muito difícil jogar lá, historicamente. Que eu me lembre, fizemos uma boa partida, mas levamos um gol de bola parada, marcado pelo Santiago Silva (1x0). O que a gente espera é mais uma partida difícil e dura de Libertadores, mas temos condições de apresentar um bom futebol lá e sair vencedor - disse o camisa 5.
> Veja a tabela da Libertadores
Caso o Flamengo vença, chegará a nove pontos, se isolará na liderança do Grupo H e, de quebra, pode repetir 2021 e encaminhar vaga nas oitavas antes mesmo de iniciar o returno:
- Mais um jogo difícil, importantíssimo, três pontos já encaminham e nos dão uma tranquilidade muito grande para a sequência da Libertadores. A gente pôde treinar, corrigir algumas coisas e esperamos apresentar um bom futebol, além de fazer os três pontos para encaminhar classificação - completou Arão.
Crédito: 100%:FlamengodePauloSousasomaseispontosemdoisjogosnaLibertadores(Foto:Divulgação/CRF

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