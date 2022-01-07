Volante Willian Oliveira está perto de ser anunciado pelo Cruzeiro

O Cruzeiro segue montando o seu elenco da temporada 2022 e está perto de anunciar o terceiro reforço do ano. O volante Willian Oliveira, que pertence ao Ceará, está perto de ser confirmado pela Raposa. O jogador já está em Belo Horizonte e concluindo as partes burocráticas, vai assinar contrato de empréstimo até o fim do ano. Willian, de 28 anos, era titular no Vozão, com quem tem vínculo até o fim de 2022, em boa parte da temporada, mas perdeu espaço na reta final do Brasileirão depois após sofrer uma elsão lesão. O Ceará não deve renovar com Willian, abrindo espaço para a Raposa ficar com o jogador em definitivo em 2023. A experiência na Série B, sendo campeão em 2017 pelo América-MG, e em 2020 na Chapecoense, pesou para que o time azul fechasse o negócio. Willian é o quarto meio de campo confirmado. Se junta a Filipe Machado, Pedro Castro e João Paulo. Além de Willian, Machado e Pedro Castro, o Cruzeiro tem também à disposição como volantes de ofício Lucas Ventura e Adriano. O novo Cruzeiro, sob a gestão de Ronaldo Fenômeno, também fechou negócio com o atacante Waguininho e o zagueiro Matheus Silva para esta temporada.