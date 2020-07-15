Volante Paulo Roberto cobra R$ 1,2 milhão do Corinthians na Justiça

Crédito: Luis Moura / WPP

O Corinthians novamente foi acionado na Justiça por conta de dívidas trabalhistas. Dessa vez a ação foi movida pelo volante Paulo Roberto, que foi contratado do clube entre 2017 e 2019. O jogador pede o valor de R$ 1.257.640,00 no processo, que terá sua primeira audiência em setembro. A informação foi divulgada pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.A ação de Paulo Roberto se baseia em salário e 13º salário atrasados, direitos de imagem, valores de FGTS não recolhidos, férias proporcionais e outras obrigações trabalhistas que, segundo o atleta e seus advogados, não foram cumpridas pelo Timão. Os pedidos são, na maior parte, referentes a 2019.

Paulo chegou ao Corinthians por empréstimo, em 2017, quando pertencia ao Audax, no ano seguinte teve 50% de seus direitos adquiridos pelo clube. Reserva na campanha dos títulos paulista e brasileiro em sua primeira temporada, ao todo atuou em 22 partidas oficiais com a camisa alvinegra (13 em 2017 e 9 em 2018), e marcou somente um gol em sua passagem.

Em 2019, ele foi emprestado ao Fortaleza, como seu contrato com o Corinthians era de dois anos de duração, encerrou seu vínculo no Parque São Jorge no fim de dezembro e desde o começo da temporada 2020 defende o Mirassol, clube pelo qual, aos 33 anos, disputa a edição atual do Paulistão.