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futebol

Volante Paulo Roberto cobra R$ 1,2 milhão do Corinthians na Justiça

Meio-campista que ficou sob contrato no Timão entre 2017 e 2019, entrou com uma ação contra o clube pedindo valores referentes a direitos trabalhistas não cumpridos no período...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 16:19

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 16:19

Crédito: Luis Moura / WPP
O Corinthians novamente foi acionado na Justiça por conta de dívidas trabalhistas. Dessa vez a ação foi movida pelo volante Paulo Roberto, que foi contratado do clube entre 2017 e 2019. O jogador pede o valor de R$ 1.257.640,00 no processo, que terá sua primeira audiência em setembro. A informação foi divulgada pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.A ação de Paulo Roberto se baseia em salário e 13º salário atrasados, direitos de imagem, valores de FGTS não recolhidos, férias proporcionais e outras obrigações trabalhistas que, segundo o atleta e seus advogados, não foram cumpridas pelo Timão. Os pedidos são, na maior parte, referentes a 2019.
Paulo chegou ao Corinthians por empréstimo, em 2017, quando pertencia ao Audax, no ano seguinte teve 50% de seus direitos adquiridos pelo clube. Reserva na campanha dos títulos paulista e brasileiro em sua primeira temporada, ao todo atuou em 22 partidas oficiais com a camisa alvinegra (13 em 2017 e 9 em 2018), e marcou somente um gol em sua passagem.
Em 2019, ele foi emprestado ao Fortaleza, como seu contrato com o Corinthians era de dois anos de duração, encerrou seu vínculo no Parque São Jorge no fim de dezembro e desde o começo da temporada 2020 defende o Mirassol, clube pelo qual, aos 33 anos, disputa a edição atual do Paulistão.
Nos últimos meses o clube tem colecionado problemas trabalhistas na Justiça, como os casos de Jucilei, Jonathas, Clodoaldo, Paulo André, Giovanni Augusto, entre outros já mostrados pelo LANCE!. Essas pendências agravam a já problemática situação financeira do Timão, que fechou o ano de 2019 com deficit de R$ 177 milhões e dívida acumulada de R$ 665 milhões.

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