Vivendo bom momento no Palmeiras, Rony reencontra Athletico-PR, pela primeira vez, no Allianz Parque

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Um dos principais jogadores desta atual Copa Libertadores, o atacante Rony se prepara para viver um sábado especial com a camisa do Palmeiras. Provável titular de Abel Ferreira, o camisa 11 deve reencontrar o seu ex-clube, o Athletico-PR, pela segunda vez defendendo o Verdão e pela primeira vez no Allianz Parque.

Foi com a camisa do Furacão que Rony despertou os olhos dos grandes clubes brasileiros, sendo fundamental nas conquistas recentes do clube paranaense. Ao lado de Raphael Veiga, venceu a Copa Sul-Americana de 2018. No ano seguinte, faturou a Copa do Brasil, com gol na final, diante do Internacional.

Neste período, o velocista enfrentou o Palmeiras em três oportunidades e não venceu: foram duas derrotas no Allianz Parque e um empate em Curitiba.

​> Confira a tabela do BrasileirãoNegociado com o Palmeiras no início do ano, o atacante travou uma batalha jurídica e financeira com seu ex-clube, que dificultou muito a saída de um dos principais jogadores do seu elenco.