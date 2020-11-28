Vivendo bom momento no Palmeiras, Rony reencontra Athletico-PR, pela primeira vez, no Allianz Parque

Um dos principais jogadores desta atual Copa Libertadores, o atacante Rony se prepara para viver um sábado especial com a camisa do Palmeiras. Provável titular de Abel Ferreira, o camisa 11 deve reencontrar o seu ex-clube, o Athletico-PR, pela segunda vez defendendo o Verdão e pela primeira vez no Allianz Parque.
Foi com a camisa do Furacão que Rony despertou os olhos dos grandes clubes brasileiros, sendo fundamental nas conquistas recentes do clube paranaense. Ao lado de Raphael Veiga, venceu a Copa Sul-Americana de 2018. No ano seguinte, faturou a Copa do Brasil, com gol na final, diante do Internacional.
Neste período, o velocista enfrentou o Palmeiras em três oportunidades e não venceu: foram duas derrotas no Allianz Parque e um empate em Curitiba.
> Confira a tabela do BrasileirãoNegociado com o Palmeiras no início do ano, o atacante travou uma batalha jurídica e financeira com seu ex-clube, que dificultou muito a saída de um dos principais jogadores do seu elenco.
Contratação mais cara da temporada, o camisa 11 viveu dias difíceis com o manto palestrino no início de sua passagem. Contudo, cresceu de produção com Andrey Lopes e agora segue sendo importante para Abel Ferreira. Atualmente com quatro gols e seis assistências em 2020, ele busca igualar os bons números de 2019, quando fez nove gols e deu 11 assistências.