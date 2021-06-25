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Vitinho comemora primeira chance como titular com Sylvinho no Corinthians: 'Agradecido'

Autor de dois passes decisivos durante o jogo, meia afirma: 'Ainda mais feliz pela vitória'...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 18:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 18:09
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O meia Vitinho foi a aposta do técnico Sylvinho na vitória do Corinthians por 2 a 1 contra o Sport, a última quinta-feira (24), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Com uma boa atuação, a revelação da base corintiana comemorou a oportunidade.
- Importante, feliz por ter essa oportunidade maravilhosa na Arena e ainda mais feliz pela vitória. O grupo inteiro de parabéns, e agradecido – disse à Corinthians TV.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos do CorinthiansLogo aos dois minutos de jogo, o meia deu uma enfiada de bola perfeita para Gustavo Mosquito marcar, mas o gol foi anulado com a ajuda da arbitragem de vídeo.
No total, foram dois passes decisivos, duas bolas longas corretas, em quatro tentativas e um total de 27 asses certos. O camisa 43 jogou quase o jogo inteiro, tendo sido substituído por Roni aos 42 minutos do segundo tempo.
No Timão desde o sub-13, Vitinho foi promovido ao elenco profissional nesta temporada, na qual entrou em campo pela nona vez. O confronto diante do Leão da Ilha do Retiro foi o terceiro da prata da casa como titular, primeira com o técnico Sylvinho. Com o novo comandante, o meia havia atuada apenas 29 minutos, no decorrer do segundo tempo do empate sem gols do Corinthians contra o Bahia, em Salvador, no último domingo (20).

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