Vitinho comemora primeira chance como titular com Sylvinho no Corinthians: 'Agradecido'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O meia Vitinho foi a aposta do técnico Sylvinho na vitória do Corinthians por 2 a 1 contra o Sport, a última quinta-feira (24), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Com uma boa atuação, a revelação da base corintiana comemorou a oportunidade.

- Importante, feliz por ter essa oportunidade maravilhosa na Arena e ainda mais feliz pela vitória. O grupo inteiro de parabéns, e agradecido – disse à Corinthians TV.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos do CorinthiansLogo aos dois minutos de jogo, o meia deu uma enfiada de bola perfeita para Gustavo Mosquito marcar, mas o gol foi anulado com a ajuda da arbitragem de vídeo.

No total, foram dois passes decisivos, duas bolas longas corretas, em quatro tentativas e um total de 27 asses certos. O camisa 43 jogou quase o jogo inteiro, tendo sido substituído por Roni aos 42 minutos do segundo tempo.