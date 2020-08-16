Vital passará por avaliação médica no Corinthians após pisão no tendão

O Corinthians ganhou uma dúvida em seu time titular para a próxima rodada do Brasileirão-2020, quando enfrenta o Coritiba, como mandante. Trata-se de Mateus Vital, que sofreu um pisão no tornozelo e precisou ser substituído no empate em 0 a 0 diante do Grêmio, neste sábado, em Porto Alegre. Vital deixou o campo aos 35 minutos da primeira etapa e deu lugar a Araos. O meia, segundo informações do clube, foi pisado levemente por um adversário e sentiu dores no tendão. Sendo assim, ele será avaliado pelos médicos corintianos para que seja diagnosticada ou não uma lesão na região.
O meia-atacante tem sido titular de Tiago Nunes após a paralisação provocada pela pandemia de coronavírus. Apesar de ser escalado basicamente pelo lado esquerdo do ataque, ele tem sido invertido com Ramiro em determinados momentos dos últimos dois jogos, contra o Atlético-MG e contra o Grêmio.
Com a possível lesão, Vital se torna dúvida para a partida diante do Coritiba, na próxima quarta-feira, às 21h30, na Arena Corinthians, pela 4ª rodada do Brasileirão-2020. Caso não possa entrar em campo, Tiago Nunes pode optar pela entrada de Araos, de Everaldo, ou de Léo Natel, caso queira mudar a configuração do setor ofensivo, que carece de um homem de velocidade.