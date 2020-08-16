Vital passará por avaliação médica no Corinthians após pisão no tendão

O Corinthians ganhou uma dúvida em seu time titular para a próxima rodada do Brasileirão-2020, quando enfrenta o Coritiba, como mandante. Trata-se de Mateus Vital, que sofreu um pisão no tornozelo e precisou ser substituído no empate em 0 a 0 diante do Grêmio, neste sábado, em Porto Alegre. Vital deixou o campo aos 35 minutos da primeira etapa e deu lugar a Araos. O meia, segundo informações do clube, foi pisado levemente por um adversário e sentiu dores no tendão. Sendo assim, ele será avaliado pelos médicos corintianos para que seja diagnosticada ou não uma lesão na região.