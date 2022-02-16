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Visando a Supercopa do Brasil, Arrascaeta é preservado pela comissão técnica do Flamengo

Além do meia uruguaio, o lateral-direito Rodinei também não foi relacionado para a partida desta quarta-feira, contra o Madureira, pela sétima rodada da Taça Guanabara...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 10:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 10:48
Com David Luiz e Bruno Henrique entre os relacionados, o Flamengo enfrenta o Madureira, às 15h30 desta quarta, sem um de seus principais nomes: o meia Arrascaeta, destaque na vitória por 5 a 0 sobre o Nova Iguaçu, no domingo. A comissão técnica decidiu preservá-lo e o camisa 14 não é uma preocupação para o jogo do próximo dia 20, contra o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil.Arrascaeta treinou sem limitações nesta manhã, no Ninho do Urubu, mas ficou fora da relação final do Paulo Sousa. É a mesma situação do lateral Rodinei. Com a autorização da CBF, o Flamengo alterou sua programação inicial - que previa embarque para Cuiabá nesta quinta-feira, conforme regulamento da Supercopa do Brasil - e trabalhará até sábado no Ninho do Urubu. Depois da atividade, embarcará para a capital do Mato Grosso, que receberá a decisão entre o Rubro-Negro e o Atlético, no domingo, na Arena Pantanal, às 16h.Saiba tudo agora no LANCE! Rápido" />
Crédito: ArrascaetaduranteatividadedoFlamengonoNinhodoUrubu(Foto:PaulaReis/Flamengo

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