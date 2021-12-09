Vinícius Júnior revela que não pretende deixar o Real Madrid

O atacante Vinícius Júnior afirmou que não pretende deixar o Real Madrid independentemente do valor que algum outro clube quisesse pagar. Em entrevista à "Movistar", o atleta também comentou sobre a possibilidade de conquistar a Bola de Ouro, mas ressaltou a importância de ganhar mais títulos com a camisa merengue.- 100 milhões (de euros)? Melhor não colocar (valor) nenhum. Melhor ficar aqui, no Real Madrid. Tenho que jogar aqui, seguir fazendo coisas bem e estar sempre em minha melhor versão. Se seguir atuando assim, acho que posso ganhar (a Bola de Ouro), mas o principal é ganhar com a minha equipe e conquistar títulos.
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Na atual temporada, Vinícius Júnior tem despontado como um dos melhores jogadores no Velho Continente. Em 23 jogos, o atacante revelado no Flamengo anotou 12 gols e contribuiu com oito assistências, sendo ao lado de Benzema o principal nome do time de Carlo Ancelotti.
Aos 21 anos, o camisa 20 tem contrato com o Real Madrid até 2024. Embora as negociações por uma renovação contratual não tenham começado, a equipe espanhola pretende contar com o atleta no futuro e um novo acordo pode ser encontrado no próximo verão europeu.