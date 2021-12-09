Vinícius Júnior revela que não pretende deixar o Real Madrid

O atacante Vinícius Júnior afirmou que não pretende deixar o Real Madrid independentemente do valor que algum outro clube quisesse pagar. Em entrevista à "Movistar", o atleta também comentou sobre a possibilidade de conquistar a Bola de Ouro, mas ressaltou a importância de ganhar mais títulos com a camisa merengue.- 100 milhões (de euros)? Melhor não colocar (valor) nenhum. Melhor ficar aqui, no Real Madrid. Tenho que jogar aqui, seguir fazendo coisas bem e estar sempre em minha melhor versão. Se seguir atuando assim, acho que posso ganhar (a Bola de Ouro), mas o principal é ganhar com a minha equipe e conquistar títulos.