Vinícius Júnior está próximo de renovação com Real Madrid e terá cláusula de rescisão bilionária

Vinícius Júnior deve renovar contrato com o Real Madrid na próxima temporada até 2028, segundo avançou o "As". No novo acordo, o brasileiro irá passar a ter uma cláusula de rescisão contratual de um bilhão de euros (R$ 6,4 bilhões), de acordo com a "ABC".Além de proteger o atleta, o clube merengue também planeja recompensar o camisa 20 por conta do bom futebol apresentado. Com isso, o atacante, que recebe um salário maior que Lunin e Vallejo, passará a ganhar cerca de oito milhões de euros (R$ 51 milhões) por ano, ficando atrás de Hazard, Bale, Benzema e Modric.