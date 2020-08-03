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Viña treina com o grupo e deve ser a novidade do Palmeiras na final

Lateral-esquerdo uruguaio treina de capacete em tempo integral com o elenco nesta segunda-feira (3) na Academia de Futebol e pode reforçar o time para decisão...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 18:57

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 18:57

Crédito: Viña em ação na Academia de Futebol (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou na tarde desta segunda-feira (3) na Academia de Futebol e a novidade foi a presença do lateral-esquerdo Matías Viña. Ele treinou com um capacete especial e participou de toda a atividade com os reservas e aqueles que entraram no decorrer da partida contra a Ponte Preta.
O uruguaio está recuperado da concussão sofrida contra o Corinthians, dia 22 de julho. Ele deve reforçar o time de Vanderlei Luxemburgo justamente contra o mesmo rival, desta vez pela primeira partida da decisão, novamente em Itaquera.
O zagueiro Felipe Melo, com um problema na coxa, está fora do primeiro jogo final.
O atacante Luan Silva, recuperado de uma lesão no músculo anterior da coxa, iniciou a transição física com o preparador Thiago Maldonado.
O Palmeiras encerra a preparação para o compromisso final pelo Paulistão nesta terça-feira (4), às 15h30 na Academia de Futebol.

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