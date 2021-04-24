Villarreal x Barcelona: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: No primeiro turno, Barcelona aplicou goleada no Submarino Amarelo (Josep LAGO / AFP

O Barcelona viaja e encara o Villarreal neste domingo, às 11h15 (horário de Brasília), em busca do segundo título na temporada: o Campeonato Espanhol. A equipe de Ronald Koeman vive um bom momento após vencer a Copa do Rei e conseguir boa vitória diante do Getafe na última rodada, enquanto o rival também pensa na Europa League.Disputa

- Não vejo uma equipe mais forte do que a outra. Atlético, Real e Sevilla estão ganhando muitos jogos. A vantagem que temos contra o Atlético é que iremos enfrentá-los em nossa casa. Se seguirmos com energia, podemos vencer. Faltam sete partidas e não nos resta outra opção que não seja a vitória - disse Koeman.

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Europa League

O Barcelona não tem outra preocupação na temporada, além do objetivo em conqistar a La Liga. Por outro lado, o Villarreal encara o Arsenal na próxima quinta-feira pela semifinal da Europa League e vê o confronto continental como a única opção para conquistar uma vaga na Champions League.

FICHA TÉCNICA:Villarreal x Barcelona

Data e horário: 25/4/2021, às 11h15 (de Brasília)Local: El Madrigal, em Villarreal (ESP)Onde assistir: FOX Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:VILLARREAL (Técnico: Unai Emery)Asenjo; Foyth, Albiol, Torres e Pedraza; Parejo, Capoue e Trigueros; Gomez, Alcacer e Gerard Moreno

Desfalques: Vicente Iborra e Pervis Estupinan (machucados)

BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Mingueza, Pique e Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Pedri e Alba; Messi e Griezmann