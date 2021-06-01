Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • VÍDEO: veja os bastidores da vitória do Flamengo contra o Palmeiras na estreia do Brasileirão
futebol

VÍDEO: veja os bastidores da vitória do Flamengo contra o Palmeiras na estreia do Brasileirão

Atual bicampeão, o Rubro-Negro iniciou o Campeonato Brasileiro com vitória por 1 a 0...

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 12:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jun 2021 às 12:05
O Flamengo seguiu a toada e, no último fim de semana, conquistou mais um resultado animador. Desta vez, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro estreou com vitória diante do Palmeiras, por 1 a 0, no início da busca pelo inédito tri da competição. Pedro foi quem marcou o gol da vitória no Maracanã. Assista aos bastidores do triunfo no vídeo acima.
+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Com oitos atletas convocados na Data Fifa, o Fla ficará um período sem jogos e só voltará a campo no dia 10 de junho, contra o Coritiba, em duelo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O elenco se reapresenta nesta quarta-feira (2).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares
Unidade do Senac de Cachoeiro de Itapemirim
Senac abre vagas em cursos de qualificação no Sul do ES
Imagem Edicase Brasil
Projeto abre inscrições para pré-Enem gratuito na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados