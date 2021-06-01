VÍDEO: veja os bastidores da vitória do Flamengo contra o Palmeiras na estreia do Brasileirão

O Flamengo seguiu a toada e, no último fim de semana, conquistou mais um resultado animador. Desta vez, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro estreou com vitória diante do Palmeiras, por 1 a 0, no início da busca pelo inédito tri da competição. Pedro foi quem marcou o gol da vitória no Maracanã. Assista aos bastidores do triunfo no vídeo acima.