VÍDEO: Pedrinho, do Shakhtar Donetsk, pede ajuda do Governo: 'Que façam algo para sairmos daqui'

Um dos 13 brasileiros que atuam pelo Shakhtar Donetsk, o meia-atacante Pedrinho se pronunciou sobre os momentos de tensão que a Ucrânia enfrenta após uma invasão russa ser autorizada pelo presidente Vladimir Putin. Em vídeo, o camisa 38 dos Mineiros estão bem, isolados em um hotel.

- Fala, rapaziada. Estou passando para atualizar as sobre informações que estão acontecendo aqui. Nós estamos num hotel, numa sala, todos reunidos, famílias e amigos. Estamos esperando algo que o Governo possa fazer para nos tirar daqui. É muito tenso e estamos com medo do que pode acontecer - disse.

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Pedrinho chegou ao Shakhtar Donetsk na atual temporada, depois de defender o Benfica por um ano. O brasileiro foi comprado por 18 milhões de euros (R$ 110 milhões à época) para contratar o jogador, que atuou 19 vezes na equipe ucraniana, tendo marcado quatro gols e distribuído três assistências.

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ENTENDA O CASODesde 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e por conta dos conflitos geopolíticos, o Shakhtar teve que deixar a cidade de origem e atuar em Kiev. O mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última segunda-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.