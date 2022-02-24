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VÍDEO: Pedrinho, do Shakhtar Donetsk, pede ajuda do Governo: 'Que façam algo para sairmos daqui'

Ex-jogador do Corinthians, que chegou ao clube ucraniano no início da atual temporada, informou que está em hotel com os demais companheiros de time, mas cobrou respostas...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 17:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 17:32
Um dos 13 brasileiros que atuam pelo Shakhtar Donetsk, o meia-atacante Pedrinho se pronunciou sobre os momentos de tensão que a Ucrânia enfrenta após uma invasão russa ser autorizada pelo presidente Vladimir Putin. Em vídeo, o camisa 38 dos Mineiros estão bem, isolados em um hotel.
- Fala, rapaziada. Estou passando para atualizar as sobre informações que estão acontecendo aqui. Nós estamos num hotel, numa sala, todos reunidos, famílias e amigos. Estamos esperando algo que o Governo possa fazer para nos tirar daqui. É muito tenso e estamos com medo do que pode acontecer - disse.
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Pedrinho chegou ao Shakhtar Donetsk na atual temporada, depois de defender o Benfica por um ano. O brasileiro foi comprado por 18 milhões de euros (R$ 110 milhões à época) para contratar o jogador, que atuou 19 vezes na equipe ucraniana, tendo marcado quatro gols e distribuído três assistências.
+ Jogadores brasileiros pedem ajuda do Governo para saírem da Ucrânia
ENTENDA O CASODesde 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e por conta dos conflitos geopolíticos, o Shakhtar teve que deixar a cidade de origem e atuar em Kiev. O mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última segunda-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.
+ Atletas pedem socorro para deixar a Ucrânia: veja jogadores brasileiros que atuam no país e duração de contratos

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