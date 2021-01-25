Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vídeo: O Verdão jogou ontem e joga amanhã... mas o que importa é dia 30 - Atuações | Ceará 2 a 1 Palmeiras
futebol

Vídeo: O Verdão jogou ontem e joga amanhã... mas o que importa é dia 30 - Atuações | Ceará 2 a 1 Palmeiras

Confira a repercussão das notas individuais do Alviverde Imponente no duelo contra o Vozão pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2021 às 16:00

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 16:00

Crédito: Reprodução
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Inter dá salto pelo título, Botafogo quase rebaixado… Veja as contas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados