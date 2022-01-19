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futebol

VÍDEO: Lázaro deixa dois jogadores no chão e marca belo gol no treino do Flamengo; assista

Promissor meia de 19 anos se destacou em lance durante a atividade da última terça, no Ninho do Urubu...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 11:17

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 11:17

O Flamengo segue a preparação nesta segunda semana de trabalhos sob o comando de Paulo Sousa, e, num dos treinos da última terça-feira, no Ninho do Urubu, Lázaro roubou a cena ao marcar um belo gol em jogada individual, durante uma atividade tática. O jovem ainda deixou dois marcadores no chão. Veja o lance no vídeo acima.Lázaro, de 19 anos, passou por Filipe Luís e Gabriel Noga e venceu Hugo Souza para ir à rede. Ao fundo do vídeo, é possível ver um jogador do elenco (aparentemente Diego Ribas) o reverenciar: "Beleza, craque!". E Paulo Sousa ainda aparece o incentivando (confira o vídeo completo da "FlaTV" aqui).
Já que o grupo alternativo que iniciará o Carioca, treinado por Fabio Matias (técnico do sub-20), também treina no Ninho do Urubu, e, nesta quinta, terá um jogo-treino contra o Boavista, o último antes da estreia no Carioca, agendada para o dia 26, contra o Portuguesa, no Estádio Luso-Brasileiro.

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