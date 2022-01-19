VÍDEO: Lázaro deixa dois jogadores no chão e marca belo gol no treino do Flamengo; assista

O Flamengo segue a preparação nesta segunda semana de trabalhos sob o comando de Paulo Sousa, e, num dos treinos da última terça-feira, no Ninho do Urubu, Lázaro roubou a cena ao marcar um belo gol em jogada individual, durante uma atividade tática. O jovem ainda deixou dois marcadores no chão. Veja o lance no vídeo acima.Lázaro, de 19 anos, passou por Filipe Luís e Gabriel Noga e venceu Hugo Souza para ir à rede. Ao fundo do vídeo, é possível ver um jogador do elenco (aparentemente Diego Ribas) o reverenciar: "Beleza, craque!". E Paulo Sousa ainda aparece o incentivando (confira o vídeo completo da "FlaTV" aqui).