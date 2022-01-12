Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

VÍDEO: Felipe Melo cita expectativa por títulos em primeiro treino no Fluminense

Volante se recuperou de Covid-19 e se juntou ao elenco na última terça-feira, no CT Carlos Castilho; grupo segue a pré-temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2022 às 13:47

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 13:47

No segundo dia de treinos de 2022, o Fluminense contou com uma novidade. Depois de se recuperar da Covid-19, o volante Felipe Melo se apresentou no CT Carlos Castilho e se mostrou motivado para o novo desafio. Ele foi o primeiro reforço anunciado pelo Tricolor depois de deixar o Palmeiras após o término do contrato e assinou por duas temporadas.
— Fiquei muito feliz por ter feito o primeiro dia de trabalho no Fluminense, com um grupo maravilhoso, um grupo de atletas que me acolheu muito e espera muito da minha vinda. É algo recíproco, vou aprender e ensinar. Espero que possamos conquistar grandes objetivos. É para isso que vim. É um clube grande, acostumado a brigar pelas partes de cima da tabela. Meu sonho é terminar a temporada e poder dizer que valeu a pena, que foi uma escolha importante, levantando alguns troféus importantes – disse à "FluTV".
A estreia no Carioca deve acontecer entre os dias 26 e 27 de janeiro, contra o Bangu. O primeiro jogo do Tricolor na Libertadores será no dia 22 de fevereiro, uma terça-feira, fora de casa, no Estádio El Campín, que fica 2.552m acima do nível do mar, em Bogotá, na Colômbia. A volta é em 1º de março, em São Januário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados