VÍDEO: Felipe Melo cita expectativa por títulos em primeiro treino no Fluminense

No segundo dia de treinos de 2022, o Fluminense contou com uma novidade. Depois de se recuperar da Covid-19, o volante Felipe Melo se apresentou no CT Carlos Castilho e se mostrou motivado para o novo desafio. Ele foi o primeiro reforço anunciado pelo Tricolor depois de deixar o Palmeiras após o término do contrato e assinou por duas temporadas.

— Fiquei muito feliz por ter feito o primeiro dia de trabalho no Fluminense, com um grupo maravilhoso, um grupo de atletas que me acolheu muito e espera muito da minha vinda. É algo recíproco, vou aprender e ensinar. Espero que possamos conquistar grandes objetivos. É para isso que vim. É um clube grande, acostumado a brigar pelas partes de cima da tabela. Meu sonho é terminar a temporada e poder dizer que valeu a pena, que foi uma escolha importante, levantando alguns troféus importantes – disse à "FluTV".