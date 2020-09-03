Victor Luís volta a treinar no Botafogo: 'Me sentindo super bem'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A reapresentação do Botafogo contou com uma novidade. O elenco do Alvinegro voltou a treinar nesta quinta-feira, um dia depois do empate sem gols com o Coritiba, no campo anexo do Estádio Nilton Santos. Entre os jogadores, estava Victor Luís, que apareceu pela primeira vez desde a cirurgia no apêndice.

- Estou muito feliz, venho recebendo muitas mensagens de apoio para ter uma pronta recuperação. Estou em uma fase de transição, me sentindo super bem. Me pegou de surpresa, nunca tinha ficado tanto tempo fora de campo - afirmou o lateral-esquerdo.

Os comandados de Paulo Autuori já se reapresentaram visando a partida contra o Corinthians, no próximo sábado, às 19h, na Arena Neo Quimica. O lateral-esquerdo, por ainda estar em processo de transição, não vai jogar, mas o Botafogo contará com o retorno de Caio Alexandre.- Estou extremamente ansioso para voltar a ajudar dentro de campo, voltar a dar alegria para a torcida. Me sinto muito representado quando vejo os comentários na internet pedindo para voltar logo e orando por mim, fico feliz por isso. Posso demonstrar ansiedade, quero voltar a fazer o que eu mais gosto de fazer. Espero que o mais breve o possível possa estar retornando - comemorou Victor.