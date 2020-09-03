Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Victor Luís volta a treinar no Botafogo: 'Me sentindo super bem'

Lateral-esquerdo é a novidade na reapresentação do Alvinegro; equipe comandada por Paulo Autuori treina visando duelo com o Corinthians...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 17:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2020 às 17:56
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A reapresentação do Botafogo contou com uma novidade. O elenco do Alvinegro voltou a treinar nesta quinta-feira, um dia depois do empate sem gols com o Coritiba, no campo anexo do Estádio Nilton Santos. Entre os jogadores, estava Victor Luís, que apareceu pela primeira vez desde a cirurgia no apêndice.
- Estou muito feliz, venho recebendo muitas mensagens de apoio para ter uma pronta recuperação. Estou em uma fase de transição, me sentindo super bem. Me pegou de surpresa, nunca tinha ficado tanto tempo fora de campo - afirmou o lateral-esquerdo.
Os comandados de Paulo Autuori já se reapresentaram visando a partida contra o Corinthians, no próximo sábado, às 19h, na Arena Neo Quimica. O lateral-esquerdo, por ainda estar em processo de transição, não vai jogar, mas o Botafogo contará com o retorno de Caio Alexandre.- Estou extremamente ansioso para voltar a ajudar dentro de campo, voltar a dar alegria para a torcida. Me sinto muito representado quando vejo os comentários na internet pedindo para voltar logo e orando por mim, fico feliz por isso. Posso demonstrar ansiedade, quero voltar a fazer o que eu mais gosto de fazer. Espero que o mais breve o possível possa estar retornando - comemorou Victor.
- Nós temos muito a crescer ainda. É uma equipe jovem, que vai criar bastante corpo na competição. Acho que temos que fazer isso o quanto antes, não perder pontos importante. Isso vai trazer uma competitividade para nós e vamos pegar confiança no decorrer do campeonato - completou o defensor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados