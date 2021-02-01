Vice-Presidente do Palmeiras, Paulo Buosi afirma: 'Prometemos e estamos vivendo o protagonismo'

Crédito: arquivo pessoal

O Palmeiras se sagrou campeão da Libertadores de 2020, no último sábado (30), ao vencer o Santos por 1 a 0, com gol de Breno Lopes aos 54 minutos do segundo tempo, no Maracanã. Logo após o jogo, o vice-presidente do clube, Paulo Buosi, concedeu entrevista ao LANCE!/NOSSO PALESTRA ainda dentro do estádio.

Rola lá fora: Veja a repercussão do título do Palmeiras pelo mundo

- Muito obrigado a toda Família Palmeiras. Pelo apoio nos momentos difíceis e por acreditarem no trabalho que tem sido feito. Somos todos campeões. É uma alegria e uma satisfação que todo palmeirense merece - agradeceu Buosi, emocionado com o título conquistado.

Perguntado sobre o merecedor do prêmio de 'Rei da América', entregue ao melhor jogador do torneio, o vice-presidente preferiu exaltar a força coletiva do Verdão:

>> Veja o chaveamento completo da Copa do Brasil- Honestamente, eu entregaria o prêmio a todos os jogadores do Palmeiras. Do Weverton ao Veron. É injusto falar em nomes individuais agora. A verdadeira força é o trabalho de união do clube como um todo, da comissão técnica aos funcionários. E pretendemos continuar dessa forma no futuro.

Por fim, Buosi comentou a ida ao Mundial de Clubes, onde o Palmeiras faz sua estreia já no próximo domingo (07), exaltando o protagonismo exercido pelo clube na temporada: