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  • Vice-Presidente do Palmeiras, Paulo Buosi afirma: 'Prometemos e estamos vivendo o protagonismo'
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Vice-Presidente do Palmeiras, Paulo Buosi afirma: 'Prometemos e estamos vivendo o protagonismo'

Ainda dentro do Maracanã, o dirigente agradeceu aos torcedores, exaltou o poder de união do clube e projetou a ida ao Mundial de Clubes...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 13:00

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 13:00

Crédito: arquivo pessoal
O Palmeiras se sagrou campeão da Libertadores de 2020, no último sábado (30), ao vencer o Santos por 1 a 0, com gol de Breno Lopes aos 54 minutos do segundo tempo, no Maracanã. Logo após o jogo, o vice-presidente do clube, Paulo Buosi, concedeu entrevista ao LANCE!/NOSSO PALESTRA ainda dentro do estádio.
Rola lá fora: Veja a repercussão do título do Palmeiras pelo mundo
- Muito obrigado a toda Família Palmeiras. Pelo apoio nos momentos difíceis e por acreditarem no trabalho que tem sido feito. Somos todos campeões. É uma alegria e uma satisfação que todo palmeirense merece - agradeceu Buosi, emocionado com o título conquistado.
Perguntado sobre o merecedor do prêmio de 'Rei da América', entregue ao melhor jogador do torneio, o vice-presidente preferiu exaltar a força coletiva do Verdão:
>> Veja o chaveamento completo da Copa do Brasil- Honestamente, eu entregaria o prêmio a todos os jogadores do Palmeiras. Do Weverton ao Veron. É injusto falar em nomes individuais agora. A verdadeira força é o trabalho de união do clube como um todo, da comissão técnica aos funcionários. E pretendemos continuar dessa forma no futuro.
Por fim, Buosi comentou a ida ao Mundial de Clubes, onde o Palmeiras faz sua estreia já no próximo domingo (07), exaltando o protagonismo exercido pelo clube na temporada:
- Teremos um jogo difícil contra o Tigres (México) ou o Ulsan (Coreia do Sul), mas vamos lá honrar a camisa do Palmeiras. Prometemos ao torcedor desde o começo o protagonismo, e estamos vivendo essa situação. Somos campeões paulistas, da Libertadores e finalistas da Copa do Brasil. Vamos fazer o que for possível para tentar ganhar e lutar como sempre.

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