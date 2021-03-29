AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vice-presidente do Botafogo exalta virada sobre o Nova Iguaçu: 'Importante para passar confiança'
futebol

Vice-presidente do Botafogo exalta virada sobre o Nova Iguaçu: 'Importante para passar confiança'

Vinícius de Assumpção, VP geral e financeiro, cita 'coisas que só acontecem com o Botafogo', mas destaca que ainda é pouco para os planos da diretoria...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 13:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2021 às 13:45
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo perdia para o Nova Iguaçu até os 45 minutos do segundo tempo, mas os gols de Ênio e Marco Antônio nos acréscimos garantiram a virada e a vitória alvinegra. Nesta segunda-feira, o vice-presidente geral e financeiro do clube, Vinícius de Assumpção, se manifestou nas redes sociais e exaltou a importância do triunfo no Campeonato Carioca.
+ Diferentemente do Brasileirão 2020, Botafogo consegue mostrar poder de reação para construir virada- "Há coisas que só acontecem com o Botafogo”. Virar um jogo com dois gols nos acréscimos. (Símbolo de aplausos). Sei que é muito pouco para o clube que pretendemos reconstruir, mas foi importante para passar confiança e tranquilidade ao elenco e a comissão técnica. #VamosBOTAFOGO - publicou Assumpção no Twitter. + Confira a tabela completa do Campeonato Carioca
Com nove pontos em seis rodadas o Botafogo ocupa a sétima posição na tabela da Taça Guanabara. A equipe volta a campo nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Madureira, em Los Larios.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A religião por trás da Korin, pioneira na produção de frango orgânico no Brasil
Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro
Saem os jogadores da Copa e entram em campo os candidatos às eleições
Aniversário de Sônia Abelha
Sônia Abelha celebra 70 anos com festa para família e amigas em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados