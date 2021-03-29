Vice-presidente do Botafogo exalta virada sobre o Nova Iguaçu: 'Importante para passar confiança'

O Botafogo perdia para o Nova Iguaçu até os 45 minutos do segundo tempo, mas os gols de Ênio e Marco Antônio nos acréscimos garantiram a virada e a vitória alvinegra. Nesta segunda-feira, o vice-presidente geral e financeiro do clube, Vinícius de Assumpção, se manifestou nas redes sociais e exaltou a importância do triunfo no Campeonato Carioca.
+ Diferentemente do Brasileirão 2020, Botafogo consegue mostrar poder de reação para construir virada- "Há coisas que só acontecem com o Botafogo”. Virar um jogo com dois gols nos acréscimos. (Símbolo de aplausos). Sei que é muito pouco para o clube que pretendemos reconstruir, mas foi importante para passar confiança e tranquilidade ao elenco e a comissão técnica. #VamosBOTAFOGO - publicou Assumpção no Twitter. + Confira a tabela completa do Campeonato Carioca
Com nove pontos em seis rodadas o Botafogo ocupa a sétima posição na tabela da Taça Guanabara. A equipe volta a campo nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Madureira, em Los Larios.