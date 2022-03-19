Vice-presidente de futebol do Internacional banca permanência de Medina

A derrota para o Grêmio por 3 a 0 na tarde deste sábado (19) fez ferver os bastidores do Internacional. Depois do revés em casa pelo Campeonato Gaúcho, o treinador Alexander Medina deu entrevista coletiva e explicou o resultado negativo. Após isso, Emilio Papaléo, vice-presidente de futebol do Colorado, externou a insatisfação de todos dentro do grupo com o resultado. - Ninguém no vestiário está satisfeito e a direção também não está conforme. Ninguém gostou do que aconteceu hoje. Tivemos um espetáculo que começou com 40 mil pessoas fazendo uma festa, o Internacional dominando o primeiro tempo e aí as coisas acabaram como todos viram.