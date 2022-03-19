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futebol

Vice-presidente de futebol do Internacional banca permanência de Medina

Segundo Emilio Papaléo, nada acontecerá até a próxima quarta-feira (23)...
LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2022 às 20:13

Publicado em 19 de Março de 2022 às 20:13

A derrota para o Grêmio por 3 a 0 na tarde deste sábado (19) fez ferver os bastidores do Internacional. Depois do revés em casa pelo Campeonato Gaúcho, o treinador Alexander Medina deu entrevista coletiva e explicou o resultado negativo. Após isso, Emilio Papaléo, vice-presidente de futebol do Colorado, externou a insatisfação de todos dentro do grupo com o resultado. - Ninguém no vestiário está satisfeito e a direção também não está conforme. Ninguém gostou do que aconteceu hoje. Tivemos um espetáculo que começou com 40 mil pessoas fazendo uma festa, o Internacional dominando o primeiro tempo e aí as coisas acabaram como todos viram.
Em seguida, o dirigente descartou qualquer possibilidade de mudanças no comando técnico do Internacional pelo menos até a próxima quarta-feira, quando os times voltam a se encontrar.
- Não estamos cogitando mudanças até quarta-feira, até porque não é do nosso interesse e não será produtivo. Temos que pensar no bem do clube, reunir forças e vamos com tudo mais uma vez.
Para se classificar na próxima quarta-feira (23) na Arena do Grêmio, o Internacional terá que reverter o placar de 3 a 0 conquistado pelo rival na ida. O duelo acontecerá às 22h15 (horário de Brasília).
Crédito: RicardoDuarte

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