Vice do Inter vê Colorado como 'favorito' no Gre-Nal

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Após massacrar o São Paulo fora de casa, o Internacional assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e ganhou status de favorito para ficar com a taça do torneio nacional.

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Dentro do clube a ansiedade é gigante e o primeiro dos sete compromissos restantes é o Grêmio, clube que tem sido um algoz do Colorado nos últimos anos.

Nesta sexta-feira, João Patricio Hermann, vice-presidente do Inter, não fugiu da responsabilidade, valorizou o Tricolor, mas vê o seu clube como o favorito.

‘Teremos sete finais até o fim e isso começa já neste domingo. De forma alguma o Inter é favorito para o Gre-Nal. Nosso adversário é cascudo, tem um treinador experiente, um elenco experiente, que sabe jogar clássico, sabe jogar jogo grande. Não tem favorito. É um jogo de boas equipes’, disse ao programa Repórter Esportivo, da Rádio Guaíba.

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