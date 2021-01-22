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futebol

Vice do Inter vê Colorado como 'favorito' no Gre-Nal

João Paulo Hermann está confiante que o time de Abel Braga pode quebrar o tabu no clássico...

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jan 2021 às 19:00
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Após massacrar o São Paulo fora de casa, o Internacional assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e ganhou status de favorito para ficar com a taça do torneio nacional.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Dentro do clube a ansiedade é gigante e o primeiro dos sete compromissos restantes é o Grêmio, clube que tem sido um algoz do Colorado nos últimos anos.
Nesta sexta-feira, João Patricio Hermann, vice-presidente do Inter, não fugiu da responsabilidade, valorizou o Tricolor, mas vê o seu clube como o favorito.
‘Teremos sete finais até o fim e isso começa já neste domingo. De forma alguma o Inter é favorito para o Gre-Nal. Nosso adversário é cascudo, tem um treinador experiente, um elenco experiente, que sabe jogar clássico, sabe jogar jogo grande. Não tem favorito. É um jogo de boas equipes’, disse ao programa Repórter Esportivo, da Rádio Guaíba.
+ Internacional assume a ponta e Botafogo se afunda: confira a classificação do returno do Brasileirão!
Internacional e Grêmio se enfrentam no próximo domingo, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Beira-Rio.

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