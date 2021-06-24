Vencer ou vencer: Botafogo joga a vida contra o rebaixamento no Brasileirão Feminino

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo chega para a última rodada do Campeonato Brasileiro Feminino vivendo um drama. A equipe comandada por Gláucio Carvalho é a 13ª colocada - primeira posição na zona de rebaixamento - e enfrenta o Grêmio nesta quinta-feira, às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

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O Alvinegro tem 10 pontos. As duas equipes que estão no radar do Glorioso são Minas Brasília, com 11, e Cruzeiro, com 12. O Botafogo precisa vencer e torcer para uma dessas duas equipes tropeçar para se salvar do rebaixamento.

Ao mesmo tempo, o Minas Brasília enfrenta o Palmeiras em Ceilândia e o Cruzeiro mede forças com o Santos na Vila Belmiro. O Verdão, atual vice-líder, ainda sonha com o primeiro lugar geral, enquanto que o Santos busca confirmar o terceiro lugar para ir à fase mata-mata.O Grêmio, adversário do Botafogo, já está garantido nas quartas de final. Com 24 pontos conquistados, o Imortal é o 6º colocado, mas, dependendo da combinação de resultados, pode terminar a rodada até em 3º e, com isto, ter a vantagem de decidir em casa nas partidas eliminatórias.

O Botafogo não sabe o que é vencer no Brasileirão Feminino há seis rodadas. Neste período, a equipe de Gláucio Carvalho somou apenas dois pontos, o que foi determinante para o clube chegar nesta situação.

Se empatar contra o Grêmio, o Botafogo precisa torcer necessariamente por uma derrota do Minas Brasília, já que possui vantagem no saldo de gols. Mas aí isto dá abertura para um cenário positivo ao São José, que também tem 10 pontos, mas fica atrás do Alvinegro pelo critério de tentos, que enfrenta o já rebaixado Napoli.

- Sabemos que a equipe adversária é forte e que será um jogo difícil, mas precisamos da vitória e vamos lutar até o último minuto para conquistar os três pontos - afirmou Káren, jogadora do Botafogo, em entrevista ao site oficial do clube.JOGOS-CHAVE PARA O BOTAFOGO: