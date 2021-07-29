Vem reforço aí? Lisca quer 'analisar' o elenco do Vasco nas próximas duas semanas antes de ir ao mercado

Crédito: Reprodução / Vasco TV

Bem que Lisca avisou que o elenco do Vasco não estava fechado. E após a derrota para o São Paulo, na última quarta-feira, o treinador deu novos sinais de que mais jogadores poderão chegar. Especificamente na declaração abaixo ele falava sobre um primeiro volante.- Não temos um jogador dessa função. O Romulo talvez, o Andrey, mas os dois já jogaram de segundo volante. Achei temerário botar o Romulo, que foi para o jogo no sacrifício. O Andrey também vem de lesão. Botei, mas ele ainda não está tão bem - afirmou o treinador, antes de emendar:

- Vamos buscar uma solução no grupo. Se não conseguirmos, vamos ver no mercado. Mas ainda vamos analisar nos próximos dez, 15 dias, para aí dar ao Pássaro e à diretoria uma resposta com consistência - explicou o treinador.Em tese, o Vasco possui, sim, jogadores para cumprirem o papel de meio-campista. Já tinha Andrey e contratou os experientes Romulo e Michel. O problema é a pouca resposta física e técnica dos dois últimos.

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O jogador emprestado pelo Grêmio tem apenas sete jogos pelo Cruz-Maltino até aqui. Enquanto isso, a segunda passagem de Romulo por São Januário soma oito partidas. Atualmente, Galarza tenta se adaptar à função, Caio Lopes é opção e Bruno Gomes, em tese primeiro volante, tem tido mais liberdade.