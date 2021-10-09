Crédito: Aguirre é a esperança do Inter (Ricardo Duarte/Internacional

Contratado após a saída de Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre chegou ao Internacional com a missão de recuperar o time e dar padrão de jogo ao Colorado.

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Apesar do início ruim e queda na Libertadores da América, o uruguaio deixou a equipe mais competitiva e conseguiu colocar o Inter na briga por vagas em torneios continentais.

Tropeços

Mesmo com a evolução, Aguirre e Inter vem de dois jogos sem vencer. Após o empate contra o Ceará e derrota diante do Galo, o torcedor ligou o termômetro da desconfiança e o comandante precisa dar uma resposta no jogo da Chapecoense.

Veja os números de Diego Aguirre no Inter

20 jogos

7 vitórias

8 empates

5 derrotas

25 gols marcados