Contratado após a saída de Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre chegou ao Internacional com a missão de recuperar o time e dar padrão de jogo ao Colorado.
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Apesar do início ruim e queda na Libertadores da América, o uruguaio deixou a equipe mais competitiva e conseguiu colocar o Inter na briga por vagas em torneios continentais.
Tropeços
Mesmo com a evolução, Aguirre e Inter vem de dois jogos sem vencer. Após o empate contra o Ceará e derrota diante do Galo, o torcedor ligou o termômetro da desconfiança e o comandante precisa dar uma resposta no jogo da Chapecoense.
Veja os números de Diego Aguirre no Inter
20 jogos
7 vitórias
8 empates
5 derrotas
25 gols marcados
19 gols sofridos