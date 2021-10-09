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futebol

Veja os números de Diego Aguirre no Inter

Treinador voltou ao clube e conseguiu recolocar o time na briga por vaga em torneios continentais...

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 13:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2021 às 13:37
Crédito: Aguirre é a esperança do Inter (Ricardo Duarte/Internacional
Contratado após a saída de Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre chegou ao Internacional com a missão de recuperar o time e dar padrão de jogo ao Colorado.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar do início ruim e queda na Libertadores da América, o uruguaio deixou a equipe mais competitiva e conseguiu colocar o Inter na briga por vagas em torneios continentais.
Tropeços
Mesmo com a evolução, Aguirre e Inter vem de dois jogos sem vencer. Após o empate contra o Ceará e derrota diante do Galo, o torcedor ligou o termômetro da desconfiança e o comandante precisa dar uma resposta no jogo da Chapecoense.
Veja os números de Diego Aguirre no Inter
20 jogos
7 vitórias
8 empates
5 derrotas
25 gols marcados
19 gols sofridos

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