Veiga diz que Palmeiras precisava apagar má atuação na Liberta e cobra reação

Crédito: Cesar Greco

Autor do gol no empate do Palmeiras com o Grêmio por 1 a 1, disputado no Allianz Parque na noite desta sexta-feira (15), pela 30ª rodada do Brasileirão, Raphael Veiga disse que o Palmeiras queria apagar a má impressão da derrota para o River Plate por 2 a 0, na última terça-feira (12).

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​Para ele, o revés para os argentinos é assunto do passado. O jogador admitiu que faltou ao time ter mostrado uma outra característica de jogo e reiterou que o técnico Abel Ferreira pediu para os seus jogadores entrassem ligado no confronto diante da equipe gaúcha e cobrou reação dos companheiros:- Professor sempre fala na questão das 24 horas. A gente ficou com gostinho de que poderia melhorar pelo jogo que foi. Entramos ligados, quisemos dar um ritmo de intensidade para competir. A gente sabe que só assim vai alcançar nossos objetivos - explicou.