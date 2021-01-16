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futebol

Veiga diz que Palmeiras precisava apagar má atuação na Liberta e cobra reação

Meia chegou a marca de 16 gols na temporada e reconheceu o jogo ruim diante do River...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 23:56

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 23:56

Crédito: Cesar Greco
Autor do gol no empate do Palmeiras com o Grêmio por 1 a 1, disputado no Allianz Parque na noite desta sexta-feira (15), pela 30ª rodada do Brasileirão, Raphael Veiga disse que o Palmeiras queria apagar a má impressão da derrota para o River Plate por 2 a 0, na última terça-feira (12).
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!
​Para ele, o revés para os argentinos é assunto do passado. O jogador admitiu que faltou ao time ter mostrado uma outra característica de jogo e reiterou que o técnico Abel Ferreira pediu para os seus jogadores entrassem ligado no confronto diante da equipe gaúcha e cobrou reação dos companheiros:- Professor sempre fala na questão das 24 horas. A gente ficou com gostinho de que poderia melhorar pelo jogo que foi. Entramos ligados, quisemos dar um ritmo de intensidade para competir. A gente sabe que só assim vai alcançar nossos objetivos - explicou.
Na próxima segunda-feira, o Palmeiras recebe o Corinthians em jogo atrasado, pela 28ª rodada da competição nacional. O Derby vai acontecer na arena palmeirense, às 19h. O Alviverde terá a volta do volante Gabriel Menino, que cumpriu suspensão automática. Por sua vez, a baixa para o clássico é o lateral-direito Marcos Rocha, que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

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