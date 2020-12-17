Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vazado: Botafogo levou gol nos últimos sete jogos e tem média alta

Alvinegro convive com problema de tentos contra, tem buracos no sistema defensivo e, inclusive, teve a rede balançada a partir de erros individuais...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2020 às 06:00

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 06:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Uma das principais questões que Eduardo Barroca precisa tentar melhorar no Botafogo a curto prazo é a parte defensiva. Por mais que o Alvinegro tenha apresentado uma evolução no jogo ofensivo diante do Internacional, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o primeiro terço do gramado continua sendo o calcanhar de Aquiles do Glorioso.
O Botafogo foi vazado nos últimos sete jogos que disputou. Nesta sequência, a equipe levou ao menos dois gols em cinco partidas - duelos contra Bahia e Flamengo foram as exceções.
A última vez que o Alvinegro saiu de campo sem ter a defesa vazada foi no dia 3 de setembro, no empate sem gols com o Cuiabá, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, contudo, o resultado não serviu para o Botafogo ficar classificado.Nesta sequência de sete jogos, o Botafogo levou 14 gols, o que dá uma média de dois gols levados por partida. Vale ressaltar que o Alvinegro, ao mesmo tempo, perdeu estes sete duelos e caiu para a última posição do Campeonato Brasileiro. O desempenho do sistema defensivo passa por isso.
Dessa sequência, seis gols levados nasceram diretamente de erros individuais dos próprios jogadores do Botafogo - que tiveram um equívoco direto na jogada ou erraram no posicionamento para com o atleta que balançou as redes para o time adversário.
A questão envolvendo o sistema defensivo - como um todo, não apenas a linha de quatro marcadores - é uma das principais dores de cabeça para Eduardo Barroca resolver no curto período que tem para treinar no Botafogo. Na última colocação, o clube clama por resultados imediatos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados