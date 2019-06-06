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Denúncia de estupro

Vaza suposto vídeo de encontro entre Neymar e modelo que o acusa

Nas imagens, é possível observar a mulher dando tapas em Neymar, que se defende pedindo calma, enquanto ela fala: 'eu vou te bater porque você me agrediu ontem'

Publicado em 06 de Junho de 2019 às 09:37

Publicado em 

06 jun 2019 às 09:37
Vaza suposto vídeo de encontro entre Neymar e modelo que o acusa Crédito: Reprodução
Vazou nas redes sociais na noite desta quarta-feira um suposto vídeo (confira abaixo) de um momento de briga entre Neymar e Najila Trindade Mendes de Souza, que o acusou de estupro. As imagens teriam sido gravadas em maio deste ano no quarto do hotel em que os dois se encontraram em Paris, na França.
> "Ele bateu na minha bunda violentamente", diz mulher que acusa Neymar
É possível observar a mulher dando tapas em Neymar, que se defende pedindo calma, enquanto a mulher fala, gritando, que "eu vou te bater porque você me agrediu ontem e me deixou aqui sozinha". À "Record TV", o pai de Neymar já havia confirmado que tinha conhecimento sobre este vídeo, dizendo que o mesmo provaria que o filho é quem foi agredido.
> Globo afasta Mauro Naves, que passou contato de Neymar pai a advogado

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