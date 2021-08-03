Vasco x São Paulo: onde assistir, prováveis times, desfalques e palpites

Crédito: O São Paulo venceu o Vasco por 2 a 0 no jogo de ida no Morumbi e abriu vantagem no confronto (Miguel Schincariol

Em São Januário, Vasco e São Paulo voltam a se enfrentar para decidir a vaga na próxima fase de Copa do Brasil, nesta quarta, às 21h30. No jogo de ida, o Tricolor abriu boa vantagem ao vencer por 2 a 0 e pode perder por um gol de diferença que mesmo assim garante a classificação para as quartas de finais da competição nacional.

+ Confira e simule os confrontos da Copa do BrasilPara reverter a desvantagem sob seus domínios, o Vasco não contará com Ricardo Graça e Lucão, que seguem na disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio com a seleção brasileira. Além deles, Lisca não terá à disposição o atacante Daniel Amorim, que já disputou a Copa do Brasil pelo Tombense.

Pelo lado da equipe paulista, o técnico Hernán Crespo terá alguns desfalques importantes. Daniel Alves segue com a seleção brasileira na disputa do Jogos Olímpicos de Tóquio e outros quatro jogadores se recuperam de lesão e estão no departamento médico.

Entre eles, Luciano se recupera de um estiramento na coxa esquerda, Eder de um estiramento na coxa direita, Arbeloa de uma contratura na coxa direita e Marquinhos sofreu um estiramento na coxa esquerda. FICHA TÉCNICAVASCO X SÃO PAULO

Data/Hora: 04/08/2021, às 21h30 (de Brasília)Local: São Januário, Rio de Janeiro (BRA)Árbitro: Anderson Daronco (FIFA - RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA - RS) e Michael Stanislau (RS)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)Onde assistir: TV Globo, Sportv e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Lisca)Vanderlei, Léo Matos (Zeca), Ernando (Miranda), Leandro Castan e Zeca (MT); Galarza, Bruno Gomes e Marquinhos Gabriel (Sarrafiore); Gabriel Pec (Arthur Sales), Cano (Andrey) e Léo Jabá (Juninho)

Desfalques: Daniel Amorim (já disputou a competição pelo Tombense), Riquelme (torção no tornozelo esquerdo), Michel (desconforto muscular), Ricardo Graça e Lucão (seleção olímpica)Suspensos: -Pendurados: -

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius (Orejuela), Liziero, Nestor, Benítez e Welington; Rigoni e Pablo.