Vasco vence o Flamengo e larga na frente por uma vaga na semifinal do Brasileirão Sub-20

Crédito: Vasco e Flamengo mediram forças em São Januário (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Na noite desta quarta-feira, o Vasco derrotou o Flamengo por 2 a 1 em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Andrey e MT fizeram os gols da vitória, e Matheus França marcou pelo lado Rubro-Negro. Com o resultado, o Cruz-Maltino largou em vantagem por uma vaga nas semis da competição.

Agora, Vasco e Flamengo voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, às 15h15, na Gávea. A partida é válida pela volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Vale lembrar que não existe critério do gol marcado fora de casa. Portanto, em caso de igualdade no saldo de gols, o duelo irá para os pênaltis.DESPRDÍCIO DE OPORTUNIDADES

O Flamengo começou melhor e teve chances claras para abrir o placar em São Januário. A primeira veio aos 18 minutos. Ryan Luka recebeu em profundidade pelo lado direito, encarou a marcação e tocou rasteiro atrás para Lázaro. O camisa 10 do Flamengo pegou firme e de primeira na bola, mas ela bateu na rede pelo lado de fora.

Outro bom momento do Fla veio com Daniel Cabral. O Rubro-Negro pressionou o Vasco no terço final do campo, e, assim, MT saiu errado. O meia conseguiu recuperar a posse e, de frente para o gol de Fintelman, finalizou a bola que passou rente à trave.QUEM NÃO FAZ, LEVA

Depois de não conseguir capitalizar em cima das jogadas criadas, o Flamengo viu o Vasco crescer na partida. Aos 34 minutos, Figueiredo fez boa jogada no meio-campo e acionou Tavares, que abriu para Saulo, aberto pela direita. O lateral limpou a marcação e devolveu atrás para Tavares bater firme, o que obrigou Matheus Cunha fazer a defesa em dois tempos.

Minutos depois, o Vasco foi, novamente para cima, e descolou um escanteio pelo lado direito. Saulo cruzou para Figueiredo, que deu um leve desvio para trás. O toque foi suficiente para bola chegar até Andrey, que cabeceou para o fundo das redes de Matheus Cunha. MATHEUS FRANÇA BRILHA

Para o segundo tempo, o técnico Fabio Matias promoveu a entrada de Matheus França, que recolocou o Flamengo no jogo. A joia de apenas 17 anos atua tanto pelo Sub-17 quanto pelo Sub-20 e, recentemente, renovou o contrato até abril de 2027 com uma multa rescisória astronômica.

O Vasco voltou com a mesma postura ofensiva para o segundo tempo, mas foi o Rubro-Negro que criou as melhores oportunidades. Com apenas quatro minutos, Matheus França ganhou de Menezes e cruzou na área para Ryan Luka, que carimbou a trave cruz-maltina.

Minutos depois, o Fla acertou a pontaria, e a bola entrou. Pela direita, Luan cruzou para Matheus França, que se esticou todo e empatou confronto de perna esquerda. Pouco antes, o camisa 17 teve uma grande oportunidade que parou em uma difícil defesa do goleiro Fintelman.RESPOSTA VASCAÍNA

Mesmo com o gol sofrido, o Vasco não se abateu e não deixou de atacar o Flamengo. Após cobrança de escanteio de Saulo, Andrey, novamente, apareceu de cabeça e carimbou a trave. A bola rebateu no goleiro Matheus Cunha, que se enrolou no lance, e sobrou para MT, sozinho, só empurrar a bola para o fundo das redes.FICHA TÉCNICAVasco x Flamengo

Data/Hora: 20/10/2021, às 17hLocal: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)Assistentes: Gabriel Conti Viana (RJ) e Diego Luiz Couto Barcelos (RJ)Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

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Cartões amarelos: Juninho (VAS), Daniel Cabral (FLA)Cartões vermelhos: -Gols: Andrey (1-0) (41'/2ºT), Matheus França (1-1) (11'/2ºT), MT (2-1) (28'/2ºT)

VASCO: Fintelman; Saulo (JP Galvão 38'/2ºT), Menezes, Zé Vitor e Caio Eduardo (Julião 38'/2ºT); Andrey, Marlon Gomes (Juninho 21'/2ºT) e MT (Roger 38'/2ºT); Figueiredo, Vinícius (Cachoeira 34'/2ºT) e Tavares (Marcos Dias 34'/2ºT). Técnico: Igor Guerra.