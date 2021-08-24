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Vasco treina no CT Moacyr Barbosa; Leandro Castan e Daniel Amorim voltam a trabalhar com o grupo

Ambos se recuperaram de lesão e a volta aos gramados dependerá da resposta de cada um aos treinamentos; O volante Michel segue se recuperando de problemas musculares
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Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 14:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2021 às 14:44
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco deu sequência a semana de treinos de olho no duelo contra a Ponte Preta, no próximo domingo, às 16h, em São Januário. Com isso, o técnico Lisca comandou uma série de atividades físicas, técnicas e táticas no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus. O comandante contou com novidades importantes como os retornos de Leandro Castan e Daniel Amorim, que estão em fase de transição.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Para o duelo com a Macaca, o treinador não terá à disposição o volante Romulo e o atacante Morato. Ambos cumprem suspensão automática, já que o primeiro tomou o terceiro amarelo e o segundo foi expulso diante do Operário (PR), em Ponta Grossa.
+ Em busca de reforços, Lisca quer atletas experientes no Vasco para dar mais equilíbrio ao elenco na Série B
Apesar dessas baixas, a equipe trabalha para poder contar com dois atletas importantes. O zagueiro Leandro Castan e atacante Daniel Amorim começaram a trabalhar com o grupo nesta semana. Ambos estão em fase de transição, mas ainda não há previsão para o retorno deles aos gramados. Algo que dependerá da resposta de cada um aos treinamentos.
O defensor sofreu um de edema no músculo semimembranoso da coxa direita e deixou o gramado ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Vila Nova, no dia 10. O atacante teve uma lesão na musculatura posterior da coxa direita e perdeu a oportunidade de ser titular também contra a equipe goiana, quando Cano estava suspenso. O problema o tirou de mais três jogos e ele está recuperado.
+ Justiça aceita pedido do Vasco para centralizar execução de dívidas trabalhistas e dá prazo ao clube
Por outro lado, o volante Michel ainda não voltou a trabalhar com a equipe e se recupera de de um desconforto muscular desde julho. A intenção do Departamento Médico do Vasco é preparar o atleta para a volta assim como fez com Romulo, que não teve mais problema e fez seis partidas seguidas na temporada.

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