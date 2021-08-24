Vasco treina no CT Moacyr Barbosa; Leandro Castan e Daniel Amorim voltam a trabalhar com o grupo

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco deu sequência a semana de treinos de olho no duelo contra a Ponte Preta, no próximo domingo, às 16h, em São Januário. Com isso, o técnico Lisca comandou uma série de atividades físicas, técnicas e táticas no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus. O comandante contou com novidades importantes como os retornos de Leandro Castan e Daniel Amorim, que estão em fase de transição.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Para o duelo com a Macaca, o treinador não terá à disposição o volante Romulo e o atacante Morato. Ambos cumprem suspensão automática, já que o primeiro tomou o terceiro amarelo e o segundo foi expulso diante do Operário (PR), em Ponta Grossa.

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Apesar dessas baixas, a equipe trabalha para poder contar com dois atletas importantes. O zagueiro Leandro Castan e atacante Daniel Amorim começaram a trabalhar com o grupo nesta semana. Ambos estão em fase de transição, mas ainda não há previsão para o retorno deles aos gramados. Algo que dependerá da resposta de cada um aos treinamentos.

O defensor sofreu um de edema no músculo semimembranoso da coxa direita e deixou o gramado ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Vila Nova, no dia 10. O atacante teve uma lesão na musculatura posterior da coxa direita e perdeu a oportunidade de ser titular também contra a equipe goiana, quando Cano estava suspenso. O problema o tirou de mais três jogos e ele está recuperado.

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