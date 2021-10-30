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Vasco terá retorno importante no duelo contra o Guarani; confira a lista de pendurados para a 33ª rodada

Após a derrota para o CSA, Nene volta de suspensão diante do Bugre, no Brinco de Ouro da Princesa. Gigante da Colina segue a seis pontos do pelotão de frente restando seis rodadas...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 11:30
Crédito: Nene estará de volta contra o Guarani, dia 4, às 19h, no Brinco de Ouro da Princesa (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco vê o G4 cada vez mais distante depois de perder, de virada, para o CSA por 3 a 1, em São Januário. Diante disso, a equipe terá seis jogos para tentar garantir o acesso no fim da temporada. Na próxima rodada, mais um confronto direto diante do Guarani, no Brinco de Ouro, dia 4, às 19h. Mas dessa vez com o retorno de uma peça importante no meio de campo cruz-maltino.Desfalque que pesou contra o Azulão, Nene estará de volta na quinta-feira após cumprir suspensão. O meia é o protagonista do time desde seu retorno ao clube e mudou o ambiente dentro e fora de casa. Em oito jogos, o jogador tem quatro gols e duas assistências e fez uma boa dupla com Cano.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Entre os desfalques estão os três jogadores que só devem voltar na próxima temporada. Miranda está suspenso pela Conmebol por antidoping, Sarrafiore operou o joelho, mas renovou o empréstimo com o Vasco. Michel, por sua vez, tem contrato até o fim e novembro, mas segue lesionado e não irá permanecer no clube carioca.
O Vasco tem uma lista extensa de pendurados para o próximo compromisso na competição nacional. Vanderlei, Leandro Castan, Bruno Gomes, Riquelme, Gabriel Pec e Germán Cano. Além deles, o técnico Fernando Diniz também tem dois cartões amarelos.
+ Em São Januário, Vasco perde e fica distante do G4 da Série B; confira as probabilidades dessa reta final
Com 47 pontos, o Vasco terá seis finais para tentar voltar à elite do futebol brasileiro. Além do Guarani, o time ainda enfrenta até o fim da competição: Vila Nova e Londrina (fora de casa) e Botafogo, Vitória e Remo (na Colina Histórica). O sonho dos 64 pontos fica cada vez mais distante a cada tropeço da equipe nesta reta final.

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