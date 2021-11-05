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Vasco terá desfalque importante para o clássico com o Botafogo; confira os pendurados para a 34ª rodada

O lateral-esquerdo Riquelme levou o terceiro cartão amarelo contra o Guarani, em Campinas, e está fora do jogo com o Botafogo, às 16h, neste domingo, em São Januário
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LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 11:30

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 11:30

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
O Vasco está cada vez mais longe do acesso à elite do futebol nacional. Na rodada passada da Série B, em confronto direto, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Guarani, no Brinco de Ouro. O próximo compromisso do Cruz-Maltino é em casa, neste domingo, também contra um time que está em busca do acesso: o Botafogo, às 16h. Para o clássico, o treinador Fernando Diniz terá um importante desfalque.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B
Riquelme estava pendurado e levou o cartão amarelo na partida contra o Guarani. O jovem lateral-esquerdo vem sendo titular da posição desde a 25ª rodada, no empate com o Cruzeiro. Para a vaga, Fernando Diniz deve optar por colocar Zeca pela lateral-esquerda, e Léo Matos na direita.
Entre os desfalques para o clássico estão os três jogadores que só devem voltar na próxima temporada. Miranda está suspenso pela Conmebol por antidoping, Sarrafiore operou o joelho, mas renovou o empréstimo com o Vasco. Michel, por sua vez, tem contrato até o fim de novembro, mas segue lesionado e não irá permanecer no clube.
> Diniz lamenta derrota, mas diz que o Vasco vai lutar até o fim pelo acesso: 'Difícil não quer dizer impossível'
São muitos os pendurados do Vasco para o clássico no domingo. Entre eles estão: Vanderlei, Leandro Castán, Bruno Gomes, Gabriel Pec e Germán Cano. Além deles, o técnico Fernando Diniz também tem dois cartões amarelos.

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