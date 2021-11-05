Vasco terá desfalque importante para o clássico com o Botafogo; confira os pendurados para a 34ª rodada

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco está cada vez mais longe do acesso à elite do futebol nacional. Na rodada passada da Série B, em confronto direto, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Guarani, no Brinco de Ouro. O próximo compromisso do Cruz-Maltino é em casa, neste domingo, também contra um time que está em busca do acesso: o Botafogo, às 16h. Para o clássico, o treinador Fernando Diniz terá um importante desfalque.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B

Riquelme estava pendurado e levou o cartão amarelo na partida contra o Guarani. O jovem lateral-esquerdo vem sendo titular da posição desde a 25ª rodada, no empate com o Cruzeiro. Para a vaga, Fernando Diniz deve optar por colocar Zeca pela lateral-esquerda, e Léo Matos na direita.

Entre os desfalques para o clássico estão os três jogadores que só devem voltar na próxima temporada. Miranda está suspenso pela Conmebol por antidoping, Sarrafiore operou o joelho, mas renovou o empréstimo com o Vasco. Michel, por sua vez, tem contrato até o fim de novembro, mas segue lesionado e não irá permanecer no clube.

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