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Vasco tem nove jogadores na barca: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 2022

Cruz-Maltino tenta se reformular após fiasco na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, mas poucas pessoas chegaram a São Januário até o momento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2021 às 07:50

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 07:50

O vaivém do Vasco no mercado tem mais saídas do que entradas. O Cruz-Maltino ainda não contratou jogadores, mas definiu a saída de seis atletas. Muita coisa ainda está para acontecer, tanto em relação a quem entrará em campo quanto a quem vai comandar o departamento de futebol cruz-maltino.+ Corinthians faz sondagem por Cavani, Mina pode voltar ao futebol brasileiro, Liverpool se aproxima de destaque do Porto… O fim de semana do Mercado!
CONTRATAÇÕES DO VASCOO Vasco ainda não contratou jogadores. Anunciou somente o técnico Zé Ricardo, que esteve recentemente no Qatar SC (QAT) e o gerente de futebol Carlos Brazil, que estava como gerente de base do Corinthians.
JOGADORES NA MIRAA reformulação do Cruz-Maltino é discreta até aqui. Jogadores estão sendo avaliados internamente, dentre eles Fernando Miguel. O goleiro esteve emprestado e destacou na campanha histórica do Atlético-GO. Agora, em tese, tem que voltar. O clube deseja ainda um diretor de futebol, mas já tomou negativas.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
QUEM SAIU A barca vascaína já tem nove jogadores. São eles Ernando, Walber, Zeca, Romulo, Andrey, Michel, Léo Jabá, Morato e Cano.
QUEM PODE SAIRHá jogadores em fim de contrato que não tiveram as respetivas situações definidas. São os casos de Marquinhos Gabriel, Daniel Amorim (que esteve emprestado) e Vanderlei, que atingiu meta para renovação, mas pode não permanecer. Jogadores com contrato também podem deixar a Colina. Leandro Castan, pelo desgaste, é o maior exemplo.
TIME-BASE DE 2022Lucão, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, MT, Galarza e Nene; Gabriel Pec e Laranjeira. Técnico: Zé Ricado.
DESAFIOS PARA 2022O Vasco estreia no Campeonato Carioca no fim de janeiro, terá também a Copa do Brasil ao longo da temporada, mas a prioridade é conquistar o acesso de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o time amargou enorme fracasso.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 202226 ou 27/1 - Volta Redonda x Vasco - Campeonato Carioca29 ou 30/1 - Vasco x Boavista - Campeonato Carioca2 ou 3/2 - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca5 ou 6/2 - Madureira x Vasco - Campeonato Carioca9 ou 10/2 - Vasco x Portuguesa - Campeonato Carioca
Crédito: ZéRicardofoiotécnicocontratadoparatentarcomandaroVasconoanoquevem(PauloFernandes/Vasco.com.br

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