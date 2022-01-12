Vasco negocia o empréstimo do volante Bruno Gomes, que treinará em horários alternativos

Em meio à reformulação do elenco, mais um jogador deve deixar o Vasco. O clube informou que Bruno Gomes realizará treinos em horários alternativos a partir desta quinta-feira. Com isso, o volante está em negociação para ser emprestado e não treina mais com o grupo até o desfecho da transação. O jogador, de 20 anos, se reapresentou na semana passada e vinha treinando normalmente com o elenco. Cria das divisões de base do Cruz-Maltino, Bruno Gomes tem contrato até dezembro de 2023, e o nome do clube interessado em seu futebol ainda não foi revelado.