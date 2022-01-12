Vasco negocia o empréstimo do volante Bruno Gomes, que treinará em horários alternativos

Em meio à reformulação do elenco, mais um jogador deve deixar o Vasco. O clube informou que Bruno Gomes realizará treinos em horários alternativos a partir desta quinta-feira. Com isso, o volante está em negociação para ser emprestado e não treina mais com o grupo até o desfecho da transação. O jogador, de 20 anos, se reapresentou na semana passada e vinha treinando normalmente com o elenco. Cria das divisões de base do Cruz-Maltino, Bruno Gomes tem contrato até dezembro de 2023, e o nome do clube interessado em seu futebol ainda não foi revelado.
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Desde que subiu à equipe profissional, o jogador disputou 74 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências. Na última temporada, ele defendeu as cores do Gigante da Colina em 36 oportunidades, marcou um gol e deu duas assistências.
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No elenco, o Vasco tem os seguintes jogadores para a posição: Matías Galarza, Yuri e Weverton. Além disso, o clube negocia com o volante Matheus Barbosa, que pertence ao Avaí, mas esteve emprestado ao Atlético-GO. na última temporada.