Vasco negocia com volante do CSA; confira as saídas, chegadas e sondagens do clube para 2022

O vaivém do Vasco ainda está tímido, mas um jogador está em negociação e poderá fechar com o Cruz-Maltino: o volante Yuri. Além dele, o mercado vascaíno tem muitas saídas, poucas chegadas e muita coisa ainda obrigatoriamente para acontecer.+ São Paulo faz proposta por Wesley Moraes, Paulinho oficializado no Corinthians… A manhã do Mercado!

CONTRATAÇÕES DO VASCOO Vasco ainda não contratou jogadores. Anunciou somente o técnico Zé Ricardo, que esteve recentemente no Qatar SC (QAT) e o gerente de futebol Carlos Brazil, que estava como gerente de base do Corinthians.

JOGADORES NA MIRAA reformulação do Cruz-Maltino é discreta até aqui. O volante Yuri, em fim de contrato com o CSA, está negociando. Jogadores estão sendo avaliados internamente, dentre eles Fernando Miguel. O goleiro esteve emprestado e destacou na campanha histórica do Atlético-GO. Agora, em tese, tem que voltar. O clube deseja ainda um diretor de futebol, mas já tomou negativas.

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QUEM SAIU A barca vascaína já tem dez jogadores. São eles Ernando, Walber, Zeca, Romulo, Andrey, Michel, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Morato e Cano.

QUEM PODE SAIRHá jogadores em fim de contrato que não tiveram as respetivas situações definidas. São os casos de Daniel Amorim (que esteve emprestado) e Vanderlei, que atingiu meta para renovação, mas pode não permanecer. Jogadores com contrato também podem deixar a Colina. Leandro Castan, pelo desgaste, é o maior exemplo.

TIME-BASE DE 2022Lucão, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, MT, Galarza e Nene; Gabriel Pec e Laranjeira. Técnico: Zé Ricardo.

DESAFIOS PARA 2022O Vasco estreia no Campeonato Carioca no fim de janeiro, terá também a Copa do Brasil ao longo da temporada, mas a prioridade é conquistar o acesso de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o time amargou enorme fracasso.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 202226 ou 27/1 - Volta Redonda x Vasco - Campeonato Carioca29 ou 30/1 - Vasco x Boavista - Campeonato Carioca2 ou 3/2 - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca5 ou 6/2 - Madureira x Vasco - Campeonato Carioca9 ou 10/2 - Vasco x Portuguesa - Campeonato Carioca