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futebol

Vasco iguala marca negativa de 2008 e 2015, anos em que foi rebaixado

Cruz-Maltino foi derrotado pelo Palmeiras em São Januário...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 18:52

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 18:52

Crédito: Talles Magno errou muitos passes na partida (Celso Pupo /Fotoarena / Agência Lancepress!
Treze de setembro. Essa é a data da última vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro. Um triunfo por 3 a 2 sobre o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Neste domingo, na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, em São Januário, o time completou nove partidas sem vencer na principal competição nacional - são sete derrotas e dois empates - e retornou à zona de rebaixamento com apenas 19 pontos conquistados em 18 partidas disputadas.
Essa é a pior série sem vitórias do Vasco na história do Brasileirão, igualando as marcas negativas obtidas em 2008 e 2015. Nesses anos, inclusive, a equipe terminou rebaixada ao fim da temporada, feito que o Cruz-Maltino luta para não repetir em 2020.
Em 2008, o time ficou da 22ª rodada até a 30ª sem vencer, conquistando apenas dois empates nesse período - mesma marca atual. Já em 2015, a série foi ainda pior, arrancando apenas um empate nas nove partidas.
O próximo jogo da equipe vascaína acontecerá no próximo sábado, contra o Sport, na Ilha do Retiro.
SÉRIE SEM VITÓRIAS DO VASCO NO BRASILEIRO
- Coritiba 1x0 Vasco- Vasco 1x1 Red Bull Bragantino- Atlético-MG 4x1 Vasco- Bahia 3x0 Vasco- Vasco 1x2 Flamengo- Internacional 0x2 Vasco- Vasco 1x2 Corinthians- Goiás 1x1 Vasco- Vasco 0x1 Palmeiras

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